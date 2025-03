Sheinbaum pide frenar ataques ante hallazgo en Teuchitlán y reitera que FGR ya investiga

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este viernes 14 de marzo en su conferencia matutina sobre la polémica generada en torno al hallazgo de una fosa en Teuchitlán, Jalisco. Sheinbaum pidió esperar la información oficial antes de emitir juicios y criticó a quienes señalan al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como responsable de la crisis de violencia en el país.

“Es, y de una vez lo toco, es como el tema de Jalisco, de este lugar que se encontró. Ya está haciendo la investigación la fiscalía. Yo dije ayer, primero la información, porque ya, lean hoy a todos estos comentócratas”, expresó la mandataria.

Llamado a la prudencia

Sheinbaum destacó que su gobierno siempre ha estado comprometido con el apoyo a las víctimas y sus familias, pero insistió en que no se debe especular sin fundamentos: “Nosotros siempre vamos a estar cerca de las víctimas, me estoy refiriendo a este caso en particular donde hablan de quién sabe cuánta cosa que hay en el predio a partir de una fotografía y de algunos testimonios, pero ya todos ya otra vez, ayer creo que vi que ‘narcopresidente AMLO’. ¡Ya déjenlo en paz! Todo, otra vez, contra el presidente López Obrador”.

Resguardo del predio era estatal

En su intervención, la presidenta subrayó que el predio donde se encontraron restos humanos estaba bajo la jurisdicción de la Fiscalía Estatal de Jalisco y no del gobierno federal. “Cuando además, ahí, quien tenía resguardado el predio, pues era la Fiscalía Estatal. Pero más allá de eso, espérense a la información”, insistió.

Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya está involucrada en la investigación en coordinación con la Fiscalía Estatal. También adelantó que la próxima semana el fiscal acudirá a la conferencia matutina para presentar los avances sobre el caso. “Ayer estuvo ahí la Comisión de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, ya entró la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Fiscalía Estatal, y le pedí al fiscal que la próxima semana venga aquí a la mañanera a informar qué es lo que encontraron ahí”, aseguró.

Críticas a la oposición

La presidenta también recordó otros casos de corrupción y crimen organizado vinculados a gobiernos anteriores, cuestionando a la oposición por centrarse únicamente en AMLO.

Claudia Sheinbaum habla sobre el hallazgo en Jalicsco