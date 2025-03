Condenan a hermana de Xóchitl Gálvez a 89 años de prisión por secuestro

Un juez de distrito en materia penal condenó a 89 años de prisión a Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, hermana de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, por su participación en un caso de secuestro ocurrido en 2012. La sentencia se da a casi 12 años del operativo que resultó en la detención de la banda criminal Los Tolmex, de la que Gálvez formaba parte.

El 20 de julio de 2012, la Policía Federal llevó a cabo una serie de operativos en el Estado de México, logrando desarticular a Los Tolmex, una banda de secuestradores conocida por su violencia y sus brutales prácticas. Malinali Gálvez, acusada de secuestro, privación ilegal de la libertad, asociación delictuosa y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, fue detenida en esa operación junto con otros miembros del grupo criminal.

¿Cuál fue el caso por el que ahora es condenada Jaqueline Gálvez?

El secuestro por el que se le vincula específicamente ocurrió el 22 de mayo de 2012, cuando Marcela Patricia Flores Domínguez y su chofer, Rodolfo Morales Hernández, fueron privados de la libertad en un operativo armado por Los Tolmex. De acuerdo con las investigaciones, Jaqueline Malinali facilitó el acercamiento de sus cómplices a las víctimas, al haberlas citado bajo el pretexto de una reunión con su hermana, Xóchitl Gálvez, quien en ese entonces era diputada del Partido Acción Nacional (PAN).

La trampa fue puesta en marcha en la esquina de Prado Norte y Paseo de la Reforma, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde Malinali aseguró que los llevaría a ver a su hermana. Una vez que llegaron al lugar acordado, fueron llevados a una casa en Toluca, Estado de México donde fueron secuestrados y encerrados en una jaula. Los secuestradores exigieron un rescate inicial de 20 millones de pesos, que luego fue negociado a 2.4 millones de pesos, además de algunas joyas.

Durante el tiempo en que Marcela Patricia y Rodolfo estuvieron secuestrados, Jaqueline Malinali, según las investigaciones, se comunicó con la hija de Patricia, Laura Olmedo, fingiendo desconocer el paradero de su madre. En los mensajes, Malinali expresó preocupaciones falsas sobre la desaparición de Patricia, en un intento por desviar las sospechas sobre su participación.

La captura de los secuestradores se produjo tras una denuncia anónima, que alertó a las autoridades sobre movimientos sospechosos en la casa de Toluca. La Policía Federal ejecutó un operativo en el que fueron arrestados varios miembros de Los Tolmex, incluyendo a Jaqueline Malinali y al líder del grupo, Leonardo Sales Andrade, alias “El Tolmex”.

“Si es culpable, lo va a pagar”

En el pasado proceso electoral para la presidencia de México, Xóchitl Gálvez fue la abanderada de la oposición y durante la campaña uno de los puntos que atacó Morena y sus aliados, fue el caso de Malinali.

En aquel entonces, la candidata del PRI-PAN-PRD enfrentó el tema aceptando que tenía una hermana en la cárcel, pero destacó que por 12 años había estado presa sin tener una sentencia.

“No es un tema fácil para mí, pero lo voy a abordar. Porque conozco las cárceles por dentro. Cada semana estaba en Santa Marta Acatitla y la visité en una cárcel de alta seguridad y me queda claro lo duro que es la cárcel. Mi hermana tiene 12 años y no tiene sentencia. Yo no sé si es culpable, no sé si es inocente”, expresó.

“Ella dice que es inocente, yo le creo porque es mi hermana, pero será un juez el que determine si es culpable y si es culpable lo va a pagar. De eso tengan la certeza. En estos 12 años no he usado mi cargo como senadora para buscar impunidad”, dijo la entonces candidata a la presidencia.