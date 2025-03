Macron prevé fuerza de paz para Ucrania formada por soldados europeos

El presidente de Francia recordó, ante el rechazo ruso al despliegue de soldados extranjeros en territorio ucraniano, que no se necesita el permiso de Moscú para ello.El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo en una entrevista publicada por varios medios regionales galos este sábado (15.03.2025) que prevé que una hipotética fuerza de paz en Ucrania esté integrada por "unos pocos miles de hombres por país" y que no necesitará el visto bueno de Rusia. Esto, en el marco de conversaciones de una serie de aliados, sobre todo europeos, para apoyar un eventual acuerdo de paz en Ucrania.

La cumbre por videoconferencia organizada esta misma jornada por el primer ministro británico, Keir Starmer, avanzó en esas discusiones y acordó que el próximo jueves habrá otra reunión en suelo británico de los jefes militares de los países participantes. En ese contexto, Macron detalló que el objetivo "no es tener una masa" de soldados, ya que Ucrania tiene ya "el mayor Ejército europeo", con un millón de militares movilizados.

El plan se dirige más bien a "desplegar unos pocos miles de hombres por país" participante, que se situarían "en puntos clave" de Ucrania, para realizar programas de entrenamiento" de las fuerzas de ese país. Además, ese contingente permitiría "mostrar nuestro apoyo a largo plazo" a Kiev, recalcó el presidente francés.

Momento de la verdad

Frente al rechazo reiterado ruso a la presencia de tropas extranjeras en Ucrania, Macron recordó que los europeos (y posiblemente algún otro país occidental de fuera del continente) no necesitan el visto bueno del Kremlin para desplegarse en territorio ucraniano. "Ucrania es soberana. Si pide que fuerzas aliadas estén en su territorio, no le corresponde a Rusia aceptarlo o no", recordó el presidente francés.

Macron habló el viernes con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien le pidió expresamente misiles teledirigidos y drones. Al respecto, dijo estar dispuesto a seguir enviando material militar avanzado a Kiev y mencionó la posibilidad de entregar más cazabombarderos Mirage 2000, procedentes de Francia o de otros países que los utilizan.

El presidente estadounidense propuso un alto el fuego de 30 días en Ucrania, una idea aceptada por su par ucraniano Volodimir Zelenski, pero sobre la cual el líder del régimen ruso, Vladimir Putin, expresó sus reticencias. "Es el momento de la verdad, porque si Rusia no se compromete sinceramente con la paz", Trump "endurecerá las sanciones y las represalias, por lo que cambiaremos completamente la dinámica", aseguró Macron.

DZC (EFE, AFP)