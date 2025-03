Suráfrica dice que la expulsión de su embajador en Estados Unidos es "lamentable"

Se trata de un nuevo punto de tensión para las relaciones entre ambos países, que se complicaron desde que el presidente estadounidense Donald Trump asumió el cargo.La presidencia surafricana rechazó este sábado (15.03.2025) la expulsión de su embajador en Estados Unidos, a quien el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio declaró persona non grata, al acusarlo de "odiar" a Donald Trump.

"La presidencia tomó nota de la lamentable expulsión del embajador de Suráfrica en Estados Unidos, el señor Ebrahim Rasool", reza un comunicado de Pretoria. Suráfrica está "determinada a reconstruir una relación mutuamente benéfica" con Washington, agrega.

Esta expulsión es el episodio más reciente en medio de la creciente tensión entre Washington y Pretoria.

Tensiones entre Suráfrica y Estados Unidos

"El embajador de Suráfrica en Estados Unidos ya no es bienvenido en nuestro gran país", publicó Rubio en la red social X. "No tenemos nada que discutir con él, por lo que se le considera persona non grata".

Rubio republicó un artículo del sitio web de derecha Breitbart que citaba a Rasool, quien afirmó el viernes que Trump lideraba un movimiento de "supremacía" blanca.

En febrero, Trump congeló la ayuda estadounidense a Suráfrica, en reclamo por una ley de ese país que, según él, permite confiscar tierras a agricultores blancos.

rr (afp/reuters/dpa)