Bolsonaro moviliza a sus seguidores en plena tormenta judicial

El expresidente de Brasil reunió a miles de personas en Río de Janeiro, donde acusó que la decisión que le impide ser candidato en 2026 es “una negación de la democracia”.El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que enfrenta un juicio por un presunto intento de golpe de Estado y no puede ser reelegido hasta 2030 por decisión de la Justicia, afirmó este domingo (16.03.2025) frente a miles de partidarios que su caso constituye "una negación de la democracia", y volvió a negar que el asalto a Brasilia de enero de 2023 haya sido un intento de golpe de Estado.

El líder de la ultraderecha, acusado por la Fiscalía de haber orquestado la asonada del 8 de enero de 2023 contra el Gobierno del progresista Luiz Inácio Lula da Silva, que entonces tenía solo una semana en el poder, afirmó que esa "historia del golpe" fue inventada y que ahora él debe probar que es inocente. Asimismo, defendió una amnistía para los implicados en esos sucesos, que podría beneficiarlo a él mismo.

La manifestación fue realizada en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, y congregó a miles de personas. Aunque no se dieron cifras oficiales sobre asistentes, estuvo muy lejos del "millón" de seguidores que el bolsonarismo esperaba congregar. "Quiero decir a quienes no me quieren en Brasilia: unas elecciones sin Bolsonaro son una negación de la democracia en Brasil", expresó el político, sobre un escenario donde había una imagen de Donald Trump y banderas de Estados Unidos e Israel. "Si soy tan malo así, que me derroten en las urnas", agregó.

Igual quiere ser candidato

Bolsonaro aseguró que las acusaciones en su contra responden a que lo "quieren preso o muerto" y que, si los condenados por los sucesos del 8 de enero de 2023 recibieron penas de hasta 17 años, es porque a él le quieren aplicar "28 años" de cárcel. El líder ultra y una treintena de sus colaboradores han sido acusados de planificar el intento de golpe y también de haber conspirado antes para impedir la investidura de Lula.

La Corte Suprema, responsable del proceso, decidirá si acepta los cargos entre los próximos 25 y 26 de marzo, cuando podría darse curso a un proceso penal. El expresidente también negó las acusaciones de abuso de poder político y económico durante el proceso electoral de 2022 -cuando cuestionó la fiabilidad del sistema brasileño de urnas electrónicas-, por los que la Justicia lo inhabilitó hasta 2030, lo cual lo margina de las elecciones de 2026.

Pese a ello, Bolsonaro aspira a presentarse a la reelección y se ha negado a entregar su respaldo a otros candidatos de la ultraderecha, aunque ha mencionado como posibles reemplazos a su esposa, Michelle, y su hijo, el senador Flávio Bolsonaro.

DZC (EFE, AFP)