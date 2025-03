Exmaestro acusa a Mafián TV de lucrar con caso de abuso a estudiante con TDAH

Iván Darío, exprofesor de la universidad Tecmilenio, acusó al influencer Mafián TV de lucrar y mentir con el caso de Rudy, un estudiante diagnosticado con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), quien fue abusado por cinco compañeros de preparatoria en Las Torres, Nuevo León. En Publimetro México te contamos lo que ocurrió.

¿Qué pasó con Mafián TV y por qué lo acusan de mentir?

Después de que se diera a conocer el caso de Rudy, el exprofesor Iván Darío aseguró que Mafián TV estaba buscando entrevistas para generar contenido sobre el tema en su canal de YouTube y en redes sociales como TikTok, lo que para é representa un intento de aprovecharse de la situación, por lo que pidió a los involucrados en el caso que no concedieran entrevistas al influencer, argumentando que su contenido podría ser engañoso o manipulador .

“Mafián TV ya está buscando entrevistas para el caso Tecmilenio, por favor no le den entrevistas. Vean el contenido que hay en YouTube respecto a lo que él hace, por favor, es mala idea. A todos menos a él. Yo les pongo a disposición mis redes, pueden ir a las redes de otra persona, pero no con él. Sé que tiene muchos números, pero no es buena idea”, expresó Iván en su cuenta de TikTok.

Mafián TV le responde a exprofesor tras acusarlo de manipular información

En respuesta, Mafián TV acusó al exprofesor de buscar atención y protagonismo, afirmando que en el pasado este mismo profesor habría intentado ser entrevistado por el canal en varias ocasiones. Según el influencer, la negativa a colaborar habría motivado las críticas actuales hacia su trabajo, y calificó a Darío como un encubridor de la verdad.

Mafián TV replicó en un video: “Me enteré que hay por ahí un exprofesor que era fanboy de Mafián TV y que, efectivamente, este individuo en más de una ocasión me rogó para que lo entrevistáramos como especialista en diversos temas. Yo, aquí en Mafián TV, le cerré las puertas, le dije: deja de estar molestando, eres un acosador, porque estaba insistiendo en que lo entrevistáramos. Decía que tenía la capacidad histriónica para hablar con nosotros. Yo lo bloqueé hace tiempo, y me enteré que ese individuo ahora está promoviendo una campaña de odio en contra de Mafián TV para que no me hagan ni me den entrevistas. Este individuo se dice psicólogo, pero ¿qué creen? Es exmaestro del Tecmilenio, y ahora entiendo por qué está solicitando que no hablemos del tema, porque es otro encubridor de la información y de estos abusos. Basta con ir a sus redes sociales para darse cuenta de que me ha dedicado muchos videos, y curiosamente son los que mejor le van.”

Exprofesor desmiente acusaciones de Mafián TV

Iván Darío desmintió estas afirmaciones, asegurando que nunca pidió entrevistas ni acosó al influencer, y defendió su postura de advertir sobre el riesgo de que Mafián TV desvirtúe la información. Además, subrayó su título profesional como psicólogo y su disposición para hablar abiertamente sobre el caso, criticando la manera en que Mafián TV manipula la opinión pública con historias fabricadas .

Ante esto, el exprofesor respondió: “A esto es a lo que me refiero cuando digo que Mafián TV engaña a su audiencia. ¿Fanboy? No, me gustaba tu contenido, pero conforme se fue dando el caso de Debanhi, perdí la fe en ti, como muchas otras personas. ¿Que te rogué entrevistas? ¡¿Qué, qué?! Te reto a mostrar esos mensajes que no existen, hermano. ¡No existen! Jamás pasó. ¿Acosador? Eso nunca ocurrió. Solo pedí que no te dieran entrevistas porque te inventas cosas, como esto. No me digo psicólogo, yo soy psicólogo, tengo cédula, a diferencia de ti. ¿Por qué soy exmaestro? Eso es manipular la opinión pública... A qué me suena esto... Estoy promoviendo que se hable del tema; de hecho, soy de los pocos creadores que hablan de frente y promueven el diálogo. No te equivoques, te hice dos videos, he hecho más videos sobre otras personas... aunque no digas mi nombre, está claro que soy el psicólogo exmaestro de Tecmilenio del que hablas. Al final, lo que haces con este tipo de historias es darle más credibilidad a tu contenido basado en mentiras. Esto es Mafián TV.”

Las redes sociales se dividen entre Iván Darío y Mafián TV

En redes sociales, las opiniones están divididas. Algunos apoyan a Iván Darío, afirmando que, en el caso de Debanhi Escobar, Mafián TV se aprovechó de la atención mediática, y ahora pretende hacer lo mismo con el caso de Rudy. Por otro lado, hay quienes defienden al influencer, considerando que sus denuncias son auténticas y que busca revelar la verdad en este tipo de casos.