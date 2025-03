Plantones, rodadas y afectaciones viales en CDMX el lunes 17 de marzo: Conoce las rutas alternas

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) dio a conocer que para este lunes 17 de marzo se esperan algunas movilizaciones y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), por lo que llamó a los habitantes de la capital a tomar sus precauciones.

¿A qué hora y en dónde habrá marchas este lunes 17 de marzo?

FRENTE ORIENTE

Exigen la libertad del dirigente de la UPVA y la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero

Lugar: Av. Paseo de la Reforma No. 211 – 213, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc

COLECTIVO “HOLY YASH”

Denuncian agresiones presuntamente por personal de la Guardia Nacional durante su protesta en la Secretaría de Gobernación el pasado 26 de febrero, así como malos tratos en la Comisión de Derechos Humanos

Lugar: Oficina del Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Alejandro Dumas No. 165, Col. Polanco IV Sección, Alc. Miguel Hidalgo

HABITANTE DEL MUNICIPIO DE HUETAMO, ESTADO DE MICHOACÁN

Por las amenazas a su persona y a su familia

Lugar: Arcos del Edificio de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

RESISTIRÉ SOCIAL “NUEVO AMANECER”

Solicitan la intervención de los Ministros de la SCJN para que se les paguen sus servicios por 40 años cotizados al ISSSTE

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

MILITANTES DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA) DE LOS ESTADOS DE GUERRERO, MICHOACÁN, TABASCO Y TAMAULIPAS

En contra de la imposición de candidatos y la renuncia del Presidente del CEN de MORENA

Lugar: Chihuahua No. 216, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc

COMUNIDAD INDÍGENA OTOMÍ CDMX Y COMUNIDAD DE INDÍGENAS UNIÓN POPULAR REVOLUCIONARIA EMILIANO ZAPATA (UPREZ)

En apoyo a los pueblos indígenas y por el desalojo de los predios Roma No. 18, Guanajuato No. 200 y Zacatecas No. 7

Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) Av. México-Coyoacán No. 343, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez

4TA PEREGRINACIÓN A PIE AL SANTUARIO DEL SR DE TEPALCINGO MAYORDOMÍA DE JESÚS NAZARENO SR DE TEPALCINGO

Hora: 23:30

Lugar: Parroquia de San Lorenzo Diácono y Mártir, Plaza Juárez No. 1850, Col. San Lorenzo Tezonco

Destino: Santuario Jesús Nazareno Señor de Tepalcingo, Estado de Morelos

A LAS PIRÁMIDES DE TEOTIHUACÁN “ENBICIADOS”

Rodada ciclista

Hora: 07:00

Lugar: Sucursal de Enbiciados, Av. Coyoacán No. 745, Col. del Valle Centro

Destino: A las Pirámides de Teotihuacán, Estado de México

PUMAS VS TIJUANA LIGA MX BBVA FEMENIL JORNADA 13

Hora: 16:00

Lugar: Estadio Olímpico Universitario

CARNAVAL SANTA CRUZ MEYEHUALCO

Hora: 09:00 Lugar: Pueblo de Santa Cruz Meyehualco

PRESENTACIÓN DE REYNA DE CARNAVAL

Hora: Durante el día

Lugar: Aldama No.30, Col. Barrio San Antonio Pueblo San Lorenzo Tezonco

CARNAVAL 8 BARRIOS

Hora: 09:00

Lugar 1: Barrio San José, alcaldía Iztapalapa

Lugar 2: Barrio San Ignacio, alcaldía Iztapalapa

Lugar 3: Barrio Santa Bárbara, alcaldía Iztapalapa

Lugar 4: Barrio la Asunción, alcaldía Iztapalapa

Lugar 5: Barrio San Pedro, alcaldía Iztapalapa

Lugar 6: Barrio San Pablo, alcaldía Iztapalapa

Lugar 7: Barrio San Lucas, alcaldía Iztapalapa

Lugar 8: Barrio San Miguel, alcaldía Iztapalapa

Fecha: 04, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 de marzo y 06 de abril de 2025

Alternativas viales en CDMX hoy lunes 17 de marzo

El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han anunciado algunas alternativas viales para quienes transitan por las calles y alcaldías de la Ciudad de México el día de hoy; en Publimetro México te las compartimos.

Por trabajos de mantenimiento en la Línea 1 del Metro, se implementan desvíos en Av. Arcos de Belén desde Dr. Andrade hasta Balderas en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que OVIAL recomienda tomar como alternativas viales:

Avenida Hidalgo, Avenida Juárez, Eje 1 Poniente, Doctor Río de la Loza, Cluadio Bernard y Eje Central Lázaro Cárdenas

Por evento deportivo a las 16:00 horas, considere afectación en inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario C.U.

Río de la Magdalena, Copilco, San Jerónimo, avenida Paseo del Pedregal y Antonio Delfín Madrigal.

Considera afectación en inmediaciones del Teatro Metropólitan, alcaldía Cuauhtémoc, por evento a las 20:00 horas.

Avenida Hidalgo, Eje 1 Poniente, Artículo 123, y Eje Central Lázaro Cárdenas.

Reducción de carriles por obras en Circuito Interior entre Eje 2 Norte y Ricardo Flores Magón en ambos sentidos.

Av. Insurgentes.

Reducción de carriles por obras en Paseo de la Reforma hacia el Poniente desde Eje 1 Norte hacia Eje 1 Poniente.

Av. Insurgentes.

Afectada la circulación en Av. Universidad al Poniente de Cruce de Escolares hasta Manzana 2, Alcaldía Iztapalaa, por rayado asfáltico para obras de reencarpetamiento en un horario de 08:00 a 17:00 horas.

Calz. Ignacio Zaragoza, Av. Marcelino Buendía y Av. Constitución de Apatzingán.

Cierre de carriles en República de Uruguay desde Las Cruces hacia calle del Correo Mayor.