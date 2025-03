Ruanda rompe relaciones diplomáticas con Bélgica por el conflicto en RDC

Ruanda y Bélgica anunciaron la expulsión mutua de sus diplomáticos, en medio de acusaciones sobre sus respectivos roles en el conflicto en el este de la República Democrática del Congo (RDC).Ruanda rompió este lunes relaciones diplomáticas con Bélgica, tras acusar a la exmetrópoli de tomar partido en su contra en el conflicto en el este de la República Democrática del Congo (RDC), donde ha ocupado territorios el rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por Kigali.

Según el comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional ruandés, "todos los diplomáticos belgas en Ruanda deben abandonar el país en un plazo de 48 horas".

"Hostilidad injustificada" hacia Ruanda

Según Kigali, Bruselas "ha debilitado sistemáticamente a Ruanda, tanto antes como durante el conflicto en curso" en la RDC, "en el que Bélgica ha desempeñado un papel histórico profundo y violento, especialmente en sus acciones contra Ruanda".

"Hoy, Bélgica ha tomado partido claramente en un conflicto regional y continúa movilizándose sistemáticamente contra Ruanda en diferentes foros, utilizando mentiras y manipulación para obtener una opinión hostil injustificada sobre Ruanda, en un intento por desestabilizar tanto a Ruanda como a la región", aseveró el documento.

"Medida desproporcionada" contra Bélgica

El Ministro de Exteriores belga, Maxime Prevot, dijo que la medida era "desproporcionada y demuestra que, cuando no estamos de acuerdo, Ruanda prefiere no dialogar". A cambio, Bruselas declararía a los diplomáticos ruandeses persona non grata, añadió.

El pasado 18 de febrero, Ruanda ya suspendió su programa de cooperación bilateral con Bélgica, por considerar que el país europeo, junto con la RDC, ha desarrollado una "agresiva campaña" destinada a sabotear el acceso de Ruanda a los programas de ayuda al desarrollo en las instituciones multilaterales.

Los jefes de Estado y de Gobierno africanos buscan un alto el fuego permanente en la República Democrática del Congo. La ofensiva del M23 en el este de la RDC, donde ha librado intensos combates con el Ejército congoleño desde enero pasado, ha incrementado la tensión con la vecina Ruanda, ya que el Gobierno congoleño acusa a Kigali de apoyar a los rebeldes.

Conflicto en zona rica en minerales codiciados mundialmente

El M23, que según la ONU y países como EE.UU., Alemania, Francia o Angola cuenta efectivamente con apoyo de Ruanda, controla las capitales de las provincias congoleñas de Kivu del Norte, Goma; y Kivu del Sur, Bukavu, entre otros territorios.

Ambas provincias son fronterizas con Ruanda y ricas en minerales como el oro o el coltán, fundamentales para la industria tecnológica y en la fabricación de teléfonos móviles.

El número de muertos por el conflicto en Goma, la capital de Kivu del Norte, y sus alrededores superó los 8.500 desde el pasado enero, según detalló a finales de febrero el ministro congoleño de Salud Pública, Samuel Roger Kamba.

En esa provincia se reanudó la actividad armada del M23 en noviembre de 2021, con ataques relámpago contra el Ejército congoleño. Desde entonces, ha avanzado por varios frentes, lo que ha elevado los temores a una posible guerra regional.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por milicias rebeldes y el Ejército, a pesar de la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).

rml (efe, @RwandaMFA, orf)