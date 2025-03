Venezuela denunciará crimenes de lesa humanidad contra migrantes deportados a El Salvador

Según la administración de Donald Trump todos los venezolanos expulsados de EE.UU. el fin de semana pertenecían a la banda criminal Tren de Aragua.Venezuela advirtió este lunes que no descansará hasta rescatar a sus nacionales, los que considera "secuestrados" en El Salvador, país donde Estados Unidos envió a más de 200 migrantesacusados de ser supuestamente integrantes de la banda criminal Tren de Aragua, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por el presidente Donald Trump.

"No vamos a descansar hasta que los regresemos, no vamos a descansar hasta que rescatemos a los secuestrados en El Salvador", aseguró en una conferencia de prensa el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez. Asimismo, el también presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) dijo que trabajarán para que regresen a su país "todos y cada uno de los venezolanos" que están en EE.UU. y quieran retornar.

"Lo que se está cometiendo contra los venezolanos secuestrados en El Salvador y contra los migrantes venezolanos en Estados Unidos es un crimen de lesa humanidad", dijo Jorge Rodríguez.

Con la decisión de Washington, todos los venezolanos mayores de 14 años que supuestamente pertenezcan al Tren de Aragua -organización nacida en una cárcel del país sudamericano y designada terrorista por la Casa Blanca-, se encuentren en EE.UU. y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados.

A juicio de Rodríguez, en EE.UU. "no hay Estado de derecho en lo que se refiere a los derechos elementales humanos" de los migrantes venezolanos, y la acusación respecto a la supuesta vinculación de esas personas con el Tren de Aragua "es una falsedad para secuestrar gente". "Vamos a ir también a las instancias internacionales porque esto es un crimen de lesa humanidad", agregó.

La Casa Blanca defiende legalidad de la medida

La Casa Blanca sostiene que el gobierno del presidente Donald Trump actuó dentro de "la ley" en las deportaciones a El Salvador y confía en ganar la batalla judicial sobre el uso de una legislación de guerra de 1798 para expulsar a migrantes.

Un juez de Washington se pronunciará sobre si es legal la operación de expulsión de 261 migrantes a El Salvador realizada el fin de semana. El magistrado ordenó el sábado suspender durante 14 días las expulsiones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, que data del siglo XVIII, y quiere saber si algunas de las expulsiones de ese día se llevaron a cabo pese a la prohibición.

"Esta administración actuó dentro del marco de la ley", declaró la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt durante una rueda de prensa. "Tenemos plena confianza en que ganaremos este caso en los tribunales", añadió. Según ella los aviones despegaron antes de que el dictamen judicial se emitiera.

(efe, afp/mn)