¿Cómo conservar correctamente los huevos?, advertencia de Profeco sobre lavarlos

En medio de la discusión por el alza de precio de los huevos en México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emite una serie de recomendaciones sobre el almacenamiento y manejo adecuado de este alimento.

El huevo es una fuente importante de proteínas y grasas saludables, concentradas principalmente en la yema, por lo que especialistas resaltan que consumido con moderación, es un alimento energético y beneficioso para una dieta equilibrada.

Y en particular en México, el huevo es un alimento básico en la cocina debido a su alto valor nutritivo y versatilidad en la preparación de platillos, por lo que su correcta conservación es clave para evitar contaminaciones y garantizar su frescura.

Mediante un reporte, la Profeco recordó que en supermercados y puntos de venta, los huevos se conservan a temperatura ambiente, y una vez que se adquieren es preferible guardarlos en el refrigerador y emite algunas otras recomendaciones para su adecuado uso.

También aconseja no utilizar huevos que hayan sobrepasado la fecha de caducidad o de consumo preferente; si bien eso se puede verificar en los empaques que se venden en supermercados, los que se venden a granel no tienen estos datos, por lo que es importante no almacenarlos por mucho tiempo y seguir algunas de las recomendaciones que a continuación se enuncian.

¿Cómo guardar los huevos correctamente?

Almacenamiento en el refrigerador

Una vez adquiridos, los huevos deben refrigerarse para mantener una temperatura fría y estable.

Evita colocarlos en la puerta del refrigerador, ya que los cambios constantes de temperatura pueden afectar su frescura.

No lavar los huevos antes de guardarlos

Lavarlos antes de su almacenamiento puede eliminar su capa protectora natural, facilitando la entrada de bacterias.

Se recomienda lavarlos justo antes de su preparación.

Mantener los huevos en su empaque original

Esto ayuda a protegerlos y evita la absorción de olores de otros alimentos.

En caso de no contar con su envase, colócalos en un recipiente limpio y separado de otros productos con olores fuertes.

¿Cómo identificar un huevo en mal estado?

Un huevo fresco tiene una cáscara limpia y sin grietas.

Si al romperlo, la clara se desparrama y luce acuosa, es señal de que ha perdido frescura.

Un olor desagradable o la presencia de una clara opaca pueden indicar un posible crecimiento bacteriano; en ese caso, no se debe consumir.

Precaución al manipular y cocinar huevos