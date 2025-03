Congreso CDMX aprueba corrida de toros sin violencia

El Congreso de la Ciudad de México aprobó con 61 votos a favor, 1 en contra y cero abstenciones, el dictamen que erradica la violencia en las corridas de toros.

El coordinador del Partido Verde, Jesús Sesma, dijo que hoy un día que marcará un antes y un después en la vida política y social de la capital del país, debido a las políticas públicas para el bienestar animal en la capital del país.

Indicó que es verdad que el Congreso pudo haber ido mucho más allá en la defensa y protección de los toros con la prohibición total de las corridas, ya que “siempre lo hemos querido así, pero no podemos negar que el paso que hoy estamos dando es gigantesco para garantizar el trato digno y respetuoso que por siglos les ha sido negado a los toros”.

Jesús Sesma coordinador del grupo parlamentario del PVEM (Foto: X)

“Por eso les quiero decir a todas y a todos los que por años hemos estado en la lucha para eliminar la crueldad animal, que no tengan duda que este es el principio del fin de la tauromaquia y del maltrato animal en México”, comentó.

“Qué nadie se diga o se sienta engañado. Nadie puede decir que no ha habido diálogo. Han sido décadas de diálogo con los taurinos y simplemente no han querido negociar, entender, ni comprender. Se quedaron en el pasado. No se enteraron de que el mundo y las conciencias por fin han cambiado”, agregó.

Jesús Sesma también criticó que los taurinos piden respeto por un evento de crueldad y muerte. “Piden respeto por un gusto adquirido de violencia, pero no puede haber respeto sobre un asunto que solo quiere prolongar la crueldad y el sufrimiento animal convertido en espectáculo”.

La discusión continúa para desahogar los artículos reservados con la finalidad de preservar el debate y de conformidad en lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.