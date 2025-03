Gobierno de México denuncia inversión millonaria en cuentas falsas para difundir ataques contra Sheinbaum y AMLO

El Gobierno de México ha revelado que se han invertido 20 millones de pesos en tan solo cuatro días para la activación de cuentas falsas en la red social X, con el objetivo de impulsar campañas de desprestigio contra la Presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay que denunciarlo”: Claudia Sheinbaum sobre la campaña de desinformación

Durante su conferencia matutina, la Jefa del Ejecutivo Federal destacó la importancia de conocer el origen de estos recursos y denunciar el uso de dinero, tanto nacional como extranjero, para manipular la conversación pública con tendencias fabricadas.

“Es importante que se conozca que hay dinero, quien sabe de dónde, nacional y extranjero, vinculado con estas tendencias que quieren levantar de manera vacía, porque no son personas. Claro, hay personajes que no tienen mucha autoridad moral y que se dedican a ser parte de esta campaña. Distinto es la opinión crítica con fundamento, eso es otra cosa. En México hay debate, democracia y se puede discutir, el problema es cuando organizan una campaña con dinero para desprestigiar sin ningún fundamento, eso no, no estamos de acuerdo y hay que denunciarlo”, expresó Sheinbaum.

La mandataria aseguró que este tipo de estrategias han sido empleadas durante años por la oposición, pero no han tenido un impacto real en la percepción ciudadana, como lo demuestra el resultado de la elección presidencial de 2024, en la que Morena obtuvo una ventaja de más de 30 puntos sobre el segundo lugar.

“Es una investigación muy profunda que se realizó en particular para este caso, pero que se realiza normalmente cuando hay estos hashtags que se impulsan, estas tendencias que se impulsan, y que muestran que en realidad no son personas, sino que sencillamente están armadas. Lo cierto es que no tienen mucho impacto”, afirmó.

Infodemia detecta red de bots financiada por la oposición

El coordinador de Infodemia, Miguel Elorza Vásquez, presentó un análisis sobre el uso de bots en la red social X entre el 12 y el 17 de marzo, señalando la activación de múltiples etiquetas contra el gobierno de Sheinbaum y López Obrador, entre ellas:

#NarcoExPresidentaAMLO

#NarcoPresidentaClaudia

#LutoNacional

Estas etiquetas fueron impulsadas de manera artificial a través de cientos de miles de cuentas falsas, muchas de las cuales ya habían participado en campañas de ataque en el pasado y han mostrado afinidad con el PRIAN.

Los datos revelan una operación masiva y sistemática de manipulación digital:

#NarcoExPresidentaAMLO

235,569 publicaciones realizadas por 33,593 cuentas bot.

realizadas por 33,593 cuentas bot. 9 de cada 10 cuentas ya habían impulsado etiquetas de ataque en otras ocasiones.

en otras ocasiones. 7 de cada 10 cuentas han publicado contenido a favor del PRIAN.

#NarcoPresidentaClaudia

127,461 publicaciones generadas por 25,774 cuentas bot.

publicaciones generadas por 25,774 cuentas bot. 7 de cada 10 cuentas han promovido otras etiquetas de ataque previamente.

72.8% de las cuentas bot han coincidido en campañas de apoyo al PRIAN.

En total, el análisis revela que se activaron 147,200 cuentas tipo bot, generando más de 1.3 millones de menciones falsas en apenas cuatro días, manteniendo en promedio dos tendencias nacionales simultáneamente.

20 millones de pesos en desinformación: ¿de dónde salen los recursos?

El Gobierno de México cuestionó el origen del financiamiento de esta estrategia de manipulación digital, que ha costado 20 millones de pesos en menos de una semana.

Sheinbaum enfatizó que no se trata de un debate democrático legítimo, sino de una campaña orquestada y pagada para influir en la opinión pública con información falsa.

“En México hay debate, democracia y se puede discutir, el problema es cuando organizan una campaña con dinero para desprestigiar sin ningún fundamento”, sentenció la mandataria.

¿Cuál es el impacto real de estas campañas?

A pesar de la millonaria inversión en desinformación, la evidencia sugiere que estas campañas no han logrado su objetivo. En elecciones pasadas, la oposición también utilizó etiquetas de ataque sostenidas durante meses, pero el resultado en las urnas mostró una preferencia mayoritaria por la actual administración.

El gobierno subrayó que continuará monitoreando y denunciando este tipo de prácticas, con el fin de proteger la conversación digital y combatir la manipulación informativa.