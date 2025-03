“Le sacan” a admitir o rechazar solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco: Germán Martínez

El pasado 6 de marzo, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una votación mayoritaria, decidió no proceder con el juicio de desafuero en contra del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien enfrenta acusaciones por presunto delito de violación en grado de tentativa. A pesar de ello, la mayoría de los legisladores del oficialismo votaron en contra de que se iniciara el proceso de desafuero, lo que permitió que Blanco mantuviera su fuero intacto, dejando abierta la polémica sobre la justicia del caso.

Este tema ha estado marcado por varios retrasos y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. En primer lugar, la Sección Instructora pospuso en dos ocasiones sus sesiones, argumentando que el expediente no estaba completamente integrado. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de Morelos, encabezada por el fiscal Edgar Maldonado, presentó finalmente la documentación que confirmaba la competencia y facultades de la Cámara de Diputados para proceder con el juicio de procedencia. A pesar de esto, la decisión final no fue la que muchos esperaban.

Germán Martínez tras el desafuero de Blanco

El único legislador que se mostró a favor de iniciar el proceso de desafuero fue el diputado del PAN, Germán Martínez. Durante su intervención, Martínez expresó su preocupación por la falta de un análisis exhaustivo y detallado de los documentos relacionados con el caso. En sus declaraciones, hizo un llamado a que el proceso fuera revisado de manera profunda, sin dilaciones y con transparencia.

Este martes, se volvió a pronunciar al respecto, y aseguró que la dilatación del caso sólo servía para que la víctima no obtuviera justicia, haciendo referencia a la tardanza en la admisión del juicio.

“Están dilatando el procedimiento una vez más ahora por dos días o tres días para seguir arrastrando los pies y que la víctima no tenga justicia. No lo declaro culpable yo. Ese es el tema, que no se estudia y no se presenta un dictamen”, expresó Martínez.

“En definitiva de si se admite y tienen la cobardía para no presentar un dictamen de si se desecha, también le sacan a desecharlo, pues porque si lo desechan, saben que lo llevan lo llevamos al pleno. agregó el panista.

¿Qué dice Cuauhtémoc Blanco sobre la acusación?

Por su parte, Cuauhtémoc Blanco ha reiterado su inocencia y rechazó cualquier vínculo con la denunciante, su media hermana, Nidia Fabiola, quien lo acusó de la agresión. Blanco argumentó que, en su momento, presentó una denuncia contra ella por extorsión, lo que, según él, desacreditaría las acusaciones en su contra. En un video compartido por la periodista Laura Brugés, Blanco, al ser interrogado por los medios sobre el caso, evitó responder a las preguntas, reafirmando que no concedería más entrevistas al respecto.

En el video, Blanco destacó que su conciencia estaba tranquila y que se defendería de las acusaciones de la manera más firme posible. “Estoy muy tranquilo. Mi conciencia está muy tranquila, y me voy a defender. Perdón, vamos a ver las equivocaciones que han estado cometiendo, y primeramente Dios, saldrá a favor. Tengo mucha fe, y espero que toda la gente que me ha criticado tenga una respuesta”, aseguró el exgobernador de Morelos.