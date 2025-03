México vs. China: Guerra del contrabando que ya quebró a 80% de maquilas en Puebla

La invasión de productos chinos de contrabando es una batalla perdida para México, que ya quebró hasta 80% de las empresas de Puebla y que amenaza a miles de fabricantes y cientos de miles de empleos de todo el país.

Así lo denunció la empresaria Luisa Krebs, quien inició un movimiento en las redes sociales de carácter nacional, para concientizar a los consumidores sobre dicho problema y solicitar al gobierno federal, en particular a la Secretaría de Economía, su ayuda para rescatar a los fabricantes mexicanos.

“El contrabando chino está entrando una manera desmedida a todo el país. Yo soy empresaria textil desde hace más de 20 años y hablo por los empresarios de todos los sectores: del calzado, del juguete y hasta los de la agricultura, porque el contrabando de los chinos está acaparando a todos los sectores de una forma impresionante” dijo.

Luisa Krebs señaló que Tehuacán, Puebla, es una muestra de la crisis desatada por el comercio ilegal de artículos procedentes de China, donde ocho de cada 10 maquilas ya quebraron y cerraron para siempre.

“¿Sabes qué está sucediendo en las fábricas de todo el país, estamos quebrando. En Tehuacán y en todos los sectores de Puebla, del 100% que había de maquilas, ya queda el 20%”.

Y, en este grupo de sobrevivientes, “estamos a nada de también decir: ¡Cerramos!, porque no competimos con los precios de los productos hechos en China, pero ¿sabes por qué no competimos? Porque entran de manera ilegal”, explicó.

La empresaria destacó que la invasión descrita es tan grave que si cualquier persona camina por las calles del centro de la Ciudad de México, por Moroleón, San Martín Texmelucan o Chiconcuac, que son plazas donde se se distribuye masivamente la mercancía, 99% de los productos textiles son chinos y 1% es nacional.

¿Qué precio tiene los productos chinos de contrabando?

Krebs explicó que para ejemplificar el daño económico del contrabando chino, basta decir que hay prendas textiles del país asiático que se comercializan en 20% o menos del precio real: un pantalón chino se vende en 60 pesos, cuando su precio real es de 300 pesos, como mínimo

“Si nosotros quisiéramos comprar un metro de tela –mezclilla– nacional, ese metro te costaría entre 80 y 90 pesos, la pura tela. ¿Tú sabes cuánto cuesta un pantalón ya terminado, metido de contrabando al país? Cuesta 80 pesos y hay hasta de 60 pesos.

“O sea, que ni siquiera el precio del metro de tela y un pantalón no se lleva un metro de tela, se lleva 1.20 metros. Entonces, te vas casi a 100 pesos de pura tela. Aparte esta la inversión en el corte, confección, maquila, lavado, empaque y transporte” explicó.

Krebs indicó que otra muestra del daño económico y la incapacidad de los empresarios para competir con el contrabando de China esta en los costos del flete de esos productos hacia los principales mercados del país como la Ciudad de México.

Refirió que llevar un pantalón desde Tehuacán, Puebla, a la Ciudad de México, cuesta 2.10 pesos, monto que incluye el pago de un camión, con capacidad para 10 mil 800 piezas y la contratación de un servicio de custodia, porque la autopista México-Puebla es de las más robadas del país.

“Ahora, ¿sabes cuánto cuesta traer un pantalón de China a la Ciudad de México? Cuesta 5.40 pesos. Pasar un contenedor de manera ilegal cuesta 270 mil pesos y como a este le caben 50 mil piezas, el costo de transporte del contrabando chino es de 5.40 pesos, en barco que tarda 30 días en llegar.

“Traer una pieza de Tehuacán, Puebla a la Ciudad de México, que solo son cuatro horas de trayecto, te cuesta 2.10 pesos. O sea, no hay forma de competir con ellos, no existe la forma” subrayó.

Movimiento nacional contra el contrabando chino

Luisa Krebs señaló que para tratar de enfrentar los daños del contrabando chino, los fabricantes mexicanos afectados abrieron la página Recuperando México, que está disponible en TikTok, Instagram y Facebook, donde se están agrupando para tratar de cerrar la puerta a “la guerra perdida del contrabando de China”.

“Ya tenemos un WhatsApp donde están los empresarios de Nuevo León, los de Torreón y de otros estados; somos más de cuatro millones de empresarios afectados, donde el negocio más chiquito da trabajo a 70 personas”, dijo.

En tal contexto, la empresaria poblana de la industria textil envió un mensaje directo a la presidenta de México y al secretario de Economía, para que ayuden a los afectados a superar dicha crisis:

“Por favor, doctora Claudia Sheinbaum, por favor, licenciado Marcelo Ebrad, volteen a ver lo que está pasando de este lado, porque afecta a todo el país. Que den la indicación a la aduana de que cierren las puertas al contrabando chino.

“Porque yo no sé si ellos no lo están viendo; yo espero y confío en que ellos no están al tanto del problema, porque si la doctora Claudia Sheinbaum se estuviera dando cuenta de cómo están perjudicando al país, ya hubieran hecho algo.

“La única petición que tenemos todos los empresarios es que les cobren los impuestos correspondientes a los chinos para dejar entrar la mercancía al país. Sería todo”, concluyó Luisa Krebs.