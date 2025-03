Mujeres violentadas en CDMX temen que sus mascotas sean asesinadas por su abusador

Tres de cada cuatro mujeres víctimas de violencia señalan haber recibido amenazas de sus abusador de lastimar o matar a sus animales de compañía como medio de control e intimidación, denunció la Vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino, Rebeca Peralta.

Ante ello, la legisladora busca que los refugios y las casas de emergencia de la Ciudad de México reciban a las mujeres violentadas, así como a las víctimas indirectas, incluyendo sus animales de compañía.

Refirió que en los datos obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también se supo que en los hogares donde hay violencia familiar o abuso a niñas o niños, la incidencia de crueldad animal fue del 90%.

“La violencia familiar con la violencia animal están sumamente ligadas y una mujer no puede encontrarse en el dilema de ‘si me quedo en casa, me mata a mí; si me voy de casa, mata a mi perro o gato’. Ellas deben saber que en estos refugios la recibirán con sus hijas, hijos y animales de compañía”.

— Rebeca Peralta