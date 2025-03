“No se quieren vacunar”: Salud apunta a CDMX, NL y Chihuahua por sarampión y tos ferina

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó sobre la situación actual del sarampión y la tosferina en el país, así como las estrategias de vacunación para contener los brotes.

Kershenobich destacó que los 43 casos confirmados de sarampión en el país son de importación, lo que significa que la enfermedad fue introducida desde otros países. Chihuahua concentra la mayor cantidad de casos con 39 registros, seguido de Oaxaca con 4. Además, señaló que ninguno de los pacientes en Chihuahua estaba vacunado o rechazó ser vacunado.

Los datos oficiales indican que el 67% de los casos se registraron en hombres y el 33% en mujeres. La mayoría de los afectados (56%) tiene entre 5 y 9 años, mientras que el 22% está en el rango de 10 a 14 años y el 11% en mayores de 20 años.

El secretario de Salud recomendó fortalecer el programa de vacunación como la principal estrategia para evitar la propagación del virus. En este sentido, aseguró que hay suficientes dosis en el país y reiteró que las personas mayores de 40 años no requieren vacunarse, ya que la mayoría de ellas estuvo expuesta al virus en el pasado y desarrolló inmunidad natural.

“En el caso de Chihuahua, el 100% de los casos no tienen antecedente vacunal, o sea, es gente que no se ha vacunado o que no se quiere vacunar”

— David Kershenobich, secretario de Salud