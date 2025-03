Thomas Tuchel dirige su primer entrenamiento con la selección de Inglaterra

Tuchel comienza su misión al frente de la selección de fútbol de Inglaterra, donde el alemán causa controversia.Thomas Tuchel se rió con Jude Bellingham, bromeó con el capitán Harry Kane, y de manera demostrativa puso su brazo alrededor de Jordan Henderson. De buen humor, con un silbato y un cronómetro al cuello, Tuchel dio comienzo así a su primer entrenamiento al frtente de los Tres Leones en St. George's Park. El nuevo seleccionador nacional de Inglaterra debutará como tal el viernes y el alemán no gozará de ningún periodo de gracia.

El puesto es "un gran honor y estoy muy orgulloso de él", declaró Tuchel, para quien las cosas se pondrán serias en el estadio de Wembley en el partido de clasificación para el Mundial contra Albania: "Soy muy consciente de ello y me aseguraré de merecer este puesto". El técnico de 51 años no se hace ilusiones: su mandato se medirá en última instancia por el éxito en torneos importantes como la Copa del Mundo de 2026; la espera de Inglaterra por su primer título importante desde 1966 finalmente debería llegar entonces a su fin.

Un alemán al frente de la selección inglesa

Pero ¿puede un alemán liderar la patria del fútbol, ​​con todas sus estrellas como Kane, Bellingham o Phil Foden, reconducir a la selección inglesa hacia el éxito? Muchos aficionados y la prensa se muestran escépticos, y más cuando Tuchel generó mucha incomprensión con su primera convocatoria. En particular, el regreso del mediocampista Henderson y del atacante Marcus Rashford (el dúo había sido descartado por su predecesor Gareth Southgate) fue noticia. Tuchel también sorprendió a todos con Dan Burn, el defensa de 32 años del Newcastle United, que fue nominado por primera vez.

No hay duda de que Tuchel tiene poco crédito en la isla a pesar de su título de Liga de Campeones con el Chelsea en 2021. "Ya estaba claro después de su fichaje que algunos aficionados al fútbol en Inglaterra habrían preferido ver a un inglés en el puesto", dijo Thomas Hitzlsperger a Kicker. El Daily Mail, en particular, tiene una "agenda clara en la que está trabajando. Lo criticarán porque, en realidad, prefieren representar la voz de todos aquellos que hubieran preferido ver a un inglés en su puesto. Así que no será fácil para Tuchel".

Apoyo desde la Casa Real

El equilibrio entre la vida laboral y personal de Tuchel también ha hecho alzar más de una ceja, ya que el enrenador se perdió varios partidos de la Premier League en las primeras diez semanas de su mandato porque estuvo trabajando desde Alemania. "Escuchen, necesito que confíen un poco en mí, que confíen en que haré mi trabajo con mucha intensidad y de la mejor manera posible", declaró Tuchel a los medios entonces, señalando que seguía la acción desde casa: "No es ningún secreto que voy a Múnich a ver a mi familia de vez en cuando. Y eso es básicamente todo. Mis hijas están acostumbradas a ver la Premier League por televisión".

Ante estas críticas, Tuchel recibió el apoyo de la familia real británica. "Entiendo el debate sobre si un seleccionador nacional tiene que ser inglés", declaró el príncipe Guillermo a The Sun: "Pero para mí, debería estar al frente la persona más indicada para el puesto, y Thomas es precisamente esa persona". Tuchel es "uno de los cinco mejores entrenadores del mundo", afirmó el heredero al trono, quien también preside la Asociación Inglesa de Fútbol (FA): "Sería increíble si pudiera ganar el Mundial el año que viene. Sin duda, es posible".

el(Reuters)