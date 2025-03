Galilea Montijo se va de Hoy; habrá renovación total, dice Mhoni Vidente

Mhoni Vidente compartió varias predicciones en un video publicado en sus redes sociales, en el que reveló que el programa matutino de Televisa, Hoy, experimentará importantes cambios. Entre estos, destacó que uno de los más significativos sería el despido de Galilea Montijo.

Galilea Montijo es considerada una de las figuras más destacadas de la televisión mexicana. Si no se encuentra al aire en el programa Hoy, es frecuente verla en otros proyectos de gran popularidad, como Pequeños Gigantes o el exitoso reality La Casa de los Famosos México.

Su esencia ha encandilado al público mexicano, pero eso estaría por cambiar debido a los cambios que, según Mhoni Vidente, se avecinan para el programa comandado por Andrea Legarreta, El Negro Araiza, y por supuesto, Galilea Montijo.

Galilea Montijo se va de Hoy

Mhoni Vidente advirtió que el programa Hoy está perdiendo audiencia entre el público joven, ya que este ya no ve la televisión tradicional. Por esta razón, se espera que el próximo mes se anuncien grandes cambios, entre ellos, la salida de Galilea Montijo.

La pitonisa cubana predice que la renovación total de Hoy ocurrirá en abril, e incluirá la incorporación de nuevos conductores. Además, el productor de Sabadazo será quien se encargue de darle un nuevo enfoque al formato del programa.

“Los cambios se harán en abril. Alexis Núñez, el productor de Sabadazo, será quien se encargue, por lo que Galilea Montijo saldrá debido a que no tiene una buena relación con él. Es necesario renovar el programa”, aseguró Mhoni Vidente

Hoy dejó de tener audiencia

El programa Hoy ha perdido rating, por lo que los cambios son necesarios para atraer a nuevos espectadores, ya que la generación joven no está expectante a lo que haga o diga Galilea Montijo, y Andrea Legarreta.

“El público ya no ve la tele, ya no ven Hoy, no venden comerciales, por lo que la renovación es inminente”, aseguró Mhoni Vidente en un video de sus predicciones.