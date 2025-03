Empleo para mujeres, ¿qué plazas ofertan en la Feria Nacional de Empleo de CDMX?

La Ciudad de México dará 4 mil 200 empleos a mujeres que viven y transitan en la capital del país gracias a la ‘Feria Nacional de Empleo para las Mujeres’, que fue inaugurada este miércoles por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer.

La mandataria capitalina detalló que el objetivo de su administración es romper las barreras históricas que han relegado a las mujeres y una de las formas es a través del fortalecimiento de la autonomía económica, a través de acciones como esta feria, por lo que agradeció a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno de México.

Convocó a las mujeres a asistir a la ‘Feria Nacional de Empleo para las Mujeres’ que estará hasta este jueves 20 de marzo, de 9:00 a 15:00 horas, en el Monumento a la Revolución, con vacantes en diversos giros, tanto en empresas como en instituciones gubernamentales.

Recordó que en México, durante el sexenio pasado, 5 millones de personas salieron de la pobreza gracias a la generación de empleos y al aumento del salario mínimo, políticas impulsadas por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y afirmó que con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habrá aún más apoyo para las mujeres.

“No hay mejor política social que la política laboral. No hay mejor programa social que tener un empleo. Y no hay liberación de las mujeres si no se logra autonomía económica con un empleo. Aquí hay 100 empresas, con más de cuatro mil empleos; buenos empleos, dignos, que las están esperando, para que las mujeres de la Ciudad de México pasen de la informalidad a la formalidad, o para que encuentren un empleo”.

— Clara Brugada