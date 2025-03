“Les rogamos que no nos maten”: Amenazan a Ceci Flores y madres buscadoras por Teuchitlán

Ceci Flores, líder de la asociación Madres Buscadoras de Sonora, comunicó sobre las amenazas que ha recibido ella y el colectivo en general después del hallazgo del supuesto campo de exterminio hallado en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán. Dirigió su mensaje a los cárteles y mostró empatía a todas las madres y padres de los desaparecidos.

Ceci Flores confirma amenazas tras Teuchitlán

En días previos, en redes sociales se difundió un video realizado supuestamente por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) donde aclararon los hechos sobre el Rancho Izaguirre y señalaron a las madres buscadoras. Tras esto, la activista Ceci Flores confirmó las amenazas recibidas por el colectivo.

“Personas del colectivo de Jalisco y periodistas que siempre nos han a acompañado están desplazados en este momento por todas las amenazas que hemos recibido”, especificó.

Además de las amenazas, Ceci Flores también ha recibido una campaña de descrédito respecto a su hijos y su intervención en Teuchitlán para supuestamente perjudicar al cártel. Sin embargo, aclaró que el trabajo de las madres buscadoras se enfoca en sus hijos desaparecidos.

“Como tantas veces, quiero mandar un mensaje a los cárteles: las madres buscadoras no somos sus enemigas, lo único que buscamos es a nuestros hijos, a quienes dimos vida, y que mas quisiéramos que encontrarlos vivos”, detalló.

Al final de su mensaje, Ceci Flores aclaró que la justicia para las justicia no es asunto del colectivo. Y que, por otro lado, en estos tiempos de tensión por lo hallado en Teuchitlán, mantiene su solidaridad y su respaldo con todas la madres buscadoras de México.

“Antes las amenazas que hemos recibido por el rancho de Teuchitlán (...) Les rogamos que no nos maten, que no nos amenacen por favor; solo somos madres con palas que no se quieren ir de este mundo sin volver abrazar a sus hijos”, conluyó.