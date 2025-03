Poeta chileno Enrique Winter: "La poesía es un género muy vivo"

La poesía es un género vivo, actual y con mucho futuro, dice el escritor y traductor chileno. En entrevista con DW habla sobre su obra y la importancia de haber ganado el Premio Anna Seghers de Literatura."La literatura es el mejor espacio para ponerse en el lugar del otro”, dice el escritor chileno Enrique Winter (Santiago, 1982). Vive en la ciudad alemana de Colonia desde hace tres años, adonde lo trajo la paternidad, y si bien ha escrito novela y ensayo, la poesía es quizás lo que más lo define.

Aquí se enteró que era el nuevo ganador del premio Anna Seghers, que desde 1986 entrega la fundación del mismo nombre. Esta distinción cumple la voluntad de la destacada escritora alemana, quien vivió su exilio en México, de premiar cada año a un autor joven de Alemania y a uno de América Latina. Este 2025 será galardonada también la alemana Marlen Hobrack en la ceremonia que se realizará, en junio, en la ciudad de Mainz.

"En castellano solo habían sido distinguidos narradores. Es primera vez que se premia a un poeta”, observa Winter en entrevista con DW. Según Victoria Torres, miembro del jurado, se trata de uno de los poetas en lengua española más destacados de su generación, y su novela "Sobre nosotros callaremos”, es un libro "con el espíritu de las novelas de Seghers 'Tránsito' y 'La séptima cruz', que aborda el desarraigo cultural y de las historias de amor de la abuela polaca del autor, que huyó a América Latina para escapar del nacionalsocialismo”.

Entre las obras de Winter destacan los libros de poemas "Atar las naves”, "Rascacielos”, "Guía de despacho”, "Lengua de señas” y, en conjunto con el poeta cubano José Cozer, "Variaciones de un día”, así como el ensayo en verso "Una poética por otros medios”.

"Es fascinante, no voy a medirme en la maravilla que me genera. Lo han ganado algunos de mis escritores y escritoras favoritas, con quienes me formé, a quienes leí con tanta atención y admiración. Desde Cristina Rivera Garza, Yuri Herrera y Fernanda Melchor en México, hasta Pedro Lemebel y Lina Meruane en Chile”, dice sobre el premio.

Desde el país con la feria del libro más grande del mundo y el mayor mercado editorial de Europa, es también una vitrina para el continente. "Alemania y este premio tienen un significado a nivel real y simbólico. Anna Seghers tiene toda mi admiración. Una novelista auténticamente popular y comprometida, que escribe sus novelas más importantes exiliada en México cuando estaba el nazismo en Alemania. Mujer, además”, subraya.

Vivir y escribir en Alemania

A pesar de sus raíces y del abuelo alemán, Winter llegó a Colonia sin hablar una palabra del idioma local y vino a encontrarse definitivamente con esta lengua a partir de su residencia aquí y de la crianza de su hijo. En esta ciudad continúa escribiendo, siempre en español, y dicta talleres de escritura en este idioma. Asimismo, dirige el diplomado en escritura creativa de la Universidad Católica de Valparaíso.

Aprender alemán lo ha llevado a conectar con los orígenes familiares, los mismos que investigó en viajes a Polonia y Alemania para escribir su novela "Sobre nosotros callaremos”. En ella aborda "esa imposibilidad de decir todo ese espacio traumático, y se vincula a que en la adultez estoy intentando decir, balbucir, en esa lengua en la que no se dijo nada. Todo lo que descubrí y sé de mis antepasados es a través de la literatura. Es increíble como uno merodea el hilo narrativo que otro esté tejiendo. Y la literatura de algún modo atisba ese misterio”.

Estar inmerso en otra lengua y otra cultura deja huella en el proceso creativo, reconoce Winter: "Si bien lo que estoy escribiendo en poesía está siendo bastante visceral y tiene que ver con identidad, paternidad, migración, exilio, la forma para llevarlos a cabo es curiosamente más cercana al verso clásico de lo que había hecho antes”.

Además de escribir, desde hace más de veinte años traduce poesía del inglés al español. "Me divierte, me parece un acertijo poder mantener las aliteraciones, las rimas y los ritmos en la lengua de llegada. Me interesa particularmente la forma, cómo suena un texto, cómo se oye. Es fascinante poder pensarlo con alternativas, como versiones, como si fuera un cover en términos musicales”, dice.

Entre otros, ha traducido a Philip Larkin y Emily Dickinson. Ahora está trabajando a la autora Aria Aber, alemana de ascendencia afgana, que escribe en inglés desde Estados Unidos. Al mismo tiempo está traduciendo a varias poetas chilenas al inglés, con miras a la Feria del Libro de Frankfurt, donde Chile será país invitado de honor en 2027.

Su obra también ha sido publicada en varios idiomas. Cuando se trata de poesía, "se genera casi un texto propio”, donde los juegos de palabras, la ambigüedad, los sonidos y silencios también deben ser recreados.

Poesía: viva, actual y con futuro

Para Winter, "la poesía es un género que no solo está muy vivo, sino que también se ajusta a estos tiempos": "La gente está corriendo y requiere casi una inyección rápida de un poco de profundidad y de tocar el misterio, un poco de emoción y de sensibilidad, y eso el poema lo ha entregado siempre. La gente busca consuelo y el consuelo está ahí, en esos poemas confesionales, en que uno lee el dolor ajeno y lo siente propio”.

En su poesía Winter crea imágenes a partir de experiencias tangibles y cercanas, que a su vez cobran vida en un nuevo espacio de significado, o habla en primera persona con la voz de una mujer o un niño. Como él dice, "genera densidad a partir de la sencillez”.

"Yo creo que el misterio está en todas las cosas”, agrega el escritor, quien dice tener "muy buena experiencia enseñando y leyendo poesía. A la gente realmente le gusta”. En su opinión, "la poesía hoy es la mejor parada de todos los géneros literarios para aguantar la inteligencia artificial, porque no está al servicio de otra cosa. No es necesariamente comunicativa y, más que servir a algo, es la pregunta. A mí me parece un espacio muy liberador”.

En ella también encuentran una vía de expresión y denuncia las identidades y voces postergadas, como las mujeres, las minorías de género, los discursos sobre la naturaleza y los de migrantes. "Aparecen otras formas de decir. El poema desarticula una manera de imponer el poder. Es una pregunta constante, un refugio para quienes tenemos la curiosidad”, destaca.

Como chileno, sabe del lugar común de que su país es tierra de poetas, con dos premios Nobel, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, que se dedicaron a la lírica. Para Winter tiene que ver "todas esas maneras elusivas del habla chilena. Son muy provechosas para la poesía. Venimos de una tradición muy potente, que se retroalimenta”.

Así también, tiene que ver con ciertas sensibilidades: "No es casualidad que un joven en Irán se dedique a hacer cine, en Argentina escriba cuentos o en Inglaterra arme una banda. Hay una tradición de peso y los referentes están al alcance fácilmente. En Chile eso sucede con la poesía. Grandes narradores, Roberto Bolaño, José Donoso, Pedro Lemebel, empezaron con poesía”.

(cp)