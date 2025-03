Alertan por “fugitivo” en Puebla; lo hallan ahogado dentro del mismo penal

El pasado miércoles 19 de marzo se alertó a la ciudadanía en Puebla sobre la fuga de una persona privada de su libertad (PPL) del centro penitenciario San Miguel de Puebla, pero días después, lo hallaron muerto en un canal de aguas negras dentro del mismo penal.

Tras la presunta fuga de la persona, se activaron los protocolos de seguridad en el Penal de San Miguel, Puebla. Las autoridades inicialmente sospecharon que el interno había escapado, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda intensivo

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla confirmó que, tras la activación de los protocolos de seguridad y las labores de control y vigilancia rutinarias, se iniciaron las tareas para localizar a la PPL. Además, se notificó a la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades, pero el sujeto estaba muerto dentro de sus instalaciones.

Encuentran a “fugitivo” sin vida dentro del Penal de San Miguel en Puebla

Horas después de que se activara el operativo, las autoridades confirmaron que el recluso no había escapado, sino que había sido localizado sin signos vitales al interior del penal. El cuerpo sin vida del interno fue encontrado en el dormitorio “O” del Centro de Reinserción Social (CERESO) de San Miguel, Puebla.

Detalles de la víctima

El reo, cuyo nombre aún no ha sido revelado, pertenecía originalmente al dormitorio “E” y había sido encarcelado previamente en el estado de Puebla. La causa de su muerte no ha sido confirmada oficialmente, pero se ha confirmado que no se trató de una fuga, sino de un fallecimiento dentro del penal.

Las autoridades de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios de Puebla, junto con la Fiscalía General del Estado, están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias de su muerte. Además, al menos tres custodios del penal han sido puestos a disposición de la Fiscalía para rendir declaraciones y colaborar en el esclarecimiento del caso.

Este incidente se suma a otros hechos de relevancia ocurridos en el mismo penal. En octubre de 2024, otro reo, Carlos Omar ‘N’, quien había disparado contra su expareja en una gasolinera en Puebla, también fue encontrado muerto dentro del penal. En su caso, las autoridades confirmaron que se trató de un suicidio