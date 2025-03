“No te voy a dar un centavo”: Alessandra Rojo de la Vega acusa intento de extorsión por parte del periodista Antonio Nieto

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, utilizó sus redes sociales para denunciar públicamente lo que describió como un intento de extorsión por parte del periodista Antonio Nieto. En el video difundido, Rojo de la Vega acusó a Nieto de haberle propuesto un “acuerdo de colaboración” con un costo, el cual ella rechazó. Según la alcaldesa, al no acceder a sus condiciones, el periodista inició una campaña en su contra con el objetivo de desprestigiar su imagen.

En su mensaje, Rojo de la Vega señaló que Antonio Nieto había intentado “vender su línea editorial” y, al no conseguir lo que buscaba, comenzó a difundir información falsa y distorsionada sobre su trabajo como funcionaria. La alcaldesa también hizo referencia al pasado profesional de Nieto, mencionando que, tras su salida de Televisa, el periodista había recurrido a prácticas cuestionables para obtener ingresos.

“Eso, querido amigo, se llama extorsión”

“Antonio Nieto, lamento que tu línea editorial tenga precio. Que como quisiste venderte y yo no te compré, hoy tengas ganas de recurrir a esas mismas prácticas que te hicieron salir por la puerta de atrás y con la cola entre las patas de Televisa y de otros tantos medios”, expresó Rojo de la Vega en el video.

De igual forma, la funcionaria también denunció que las acusaciones en su contra carecen de fundamento y que los ataques de Nieto no obedecen a una crítica profesional, sino a un intento de extorsión. Rojo de la Vega aseguró que, pese a los intentos de presionarla, no cedería a las demandas del periodista: “No te voy a dar un centavo de la cuota que me pediste para ‘colaborar’ contigo. Eso, querido amigo, se llama extorsión”, sentenció.

La alcaldesa también recordó a sus seguidores que la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia, pero recalcó que las críticas deben ser basadas en hechos objetivos y no en inventos. Por tal motivo, invitó a los usuarios a visitar el canal de Nieto y ver por sí mismos a quién entrevistó (Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc), sugiriendo que esto podría ayudar a comprender mejor sus intenciones.