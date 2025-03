Jonathan Tah denuncia el racismo "encubierto" en Alemania

Sufrir actos o posturas racistas es muy frecuente en Alemania, dijo el central. Tah descartó que haya racismo en la selección alemana.El futbolista alemán Jonathan Tah afirma que aún sufre racismo encubierto en su vida cotidiana. "Desafortunadamente, esto sucede muy, muy a menudo. Es casi normal", declaró el jugador de 28 años a Sky TV el viernes en una entrevista con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Tah relató incidentes en los que se enfrentó a acusaciones de no ser "realmente alemán".

"Me defino como alemán"

"Crecí con la cultura; mi madre es alemana, así que soy alemán. Me defino como alemán. Me alegra y me alegra tener otras raíces y eso me parece genial. Pero me identifico al 100% como alemán", afirmó el defensa del Bayer Leverkusen, de padre marfileño. Tah elogió a sus compañeros de la selección alemana masculina por su postura antirracista, incluido el capitán Joshua Kimmich.

"Especialmente los jugadores que no tienen antecedentes migratorios, es importante que hablen abiertamente sobre esto. Recuerdo que Jo Kimmich habló de ello una vez en una conferencia de prensa. Es bueno para alguien como yo ver que es abierto al respecto y quiere oponerse abiertamente", dijo Tah. Dejó claro que no hay racismo en el vestuario de la selección de fútbol de Alemania.

