El racismo en Alemania es algo cotidiano

Más del 60 % de las mujeres musulmanas y de las personas negras en Alemania sufren discriminación. Este es el resultado del Monitor Nacional de Discriminación y Racismo. Las consecuencias son graves.Fatma trabaja como cuidadora de párvulo en Berlín. Su relación con el racismo empieza por la mañana, cuando va en coche al trabajo. "Los otros conductores me miran, escrutándome". Viste a la moda y lleva un pañuelo en la cabeza. Fatma dice que terminó su formación con una nota muy buena. Pero todavía no le resulta fácil conseguir trabajo. Y eso que se necesitan urgentemente educadoras de párvulos, en Berlín y en toda Alemania. Siente que el pañuelo la pone en desventaja. "Me pesa", dice.

Hanna también vive en Berlín. "No me atrevo a entrar en ciertos barrios", cuenta. Cuando viaja en metro con sus hijos recibe regularmente "comentarios estúpidos", como ella dice. Por sus hijos y por su pelo oscuro. "La gente dice que debería volver a mi país". Se nota cuánto le duele esta hostilidad. Sobre todo cuando ocurre delante de sus hijos.

Las experiencias de racismo no son casualidad

"Las experiencias de discriminación no ocurren por casualidad, sino que suelen basarse en atribuciones racistas", explica Aylin Mengi, del Centro Alemán de Investigación sobre Integración y Migración. Es coautora del Racism Monitor, publicado por el propio Centro.

Los investigadores entrevistaron a casi 10.000 personas en todo el país. Es una de las encuestas más completas sobre racismo y discriminación en Alemania.

Los resultados del informe actual, de marzo de 2025, muestran que las personas que son consideradas por los demás como inmigrantes o musulmanas se ven especialmente afectadas, independientemente de si realmente lo son o no. Algunos porque llevan un pañuelo en la cabeza, como Fatma, o por el color de su piel, o porque, como Hanna, tienen el pelo oscuro. Según el estudio, más de la mitad de las personas víctimas de racismo sufren experiencias de discriminación cotidiana al menos una vez al mes.

"El racismo es cada vez más sutil"

Las mujeres musulmanas y las personas de raza negra se ven especialmente afectadas: Según las conclusiones del informe, más del 60 % de ellas han sufrido discriminación regularmente en su vida cotidiana.

"Vemos que las experiencias de discriminación están desigualmente distribuidas en la sociedad alemana", explica Cihan Sinanoğlu en entrevista con DW. "Vemos que el racismo en Alemania es cada vez más sutil y se adapta a las normas sociales", dice el director del Observatorio del Racismo. La actitud que afirma que las minorías étnicas y religiosas plantean demasiadas exigencias políticas sigue estando muy extendida en la sociedad mayoritaria, resume Sinanoğlu. "Esto demuestra que a determinados grupos sociales se les siguen negando derechos políticos".

En Alemania, las personas que han sufrido discriminación se encuentran con una sociedad mayoritaria en la que el racismo es parte integrante: "Más de una quinta parte de la población alemana en su conjunto tiene actitudes racistas arraigadas", explica Cihan Sinanoğlu.

El racismo provoca estrés psicológico

Experimentar prejuicios y marginación tiene consecuencias de largo alcance, explica el responsable del estudio en relación con los resultados. "Los trastornos de ansiedad y depresión aumentan cuantas más experiencias de discriminación y racismo tengo. Y la confianza en las instituciones sociales disminuye cuanto mayor es el alcance de las experiencias de discriminación".

Los autores del estudio critican el hecho de que el racismo social sea dejado de lado con demasiada frecuencia por los partidos políticos en Alemania como una cuestión minoritaria. "Vivimos en una sociedad posmigrante. Una de cada tres familias alemanas tiene relaciones con inmigrantes", analiza Naika Foroutan, directora del centro de investigación en la presentación del informe. "Las experiencias discriminatorias no se quedan sólo en los individuos afectados, sino que afectan a un amplio sector de la sociedad".

En el debate sobre el racismo en Alemania, sin embargo, hay una constatación que se pasa por alto con demasiada frecuencia, dice Naika Foroutan: "Hay una amplia mayoría que está contra el racismo en Alemania. La gente quiere aprender. Y no se cansan de informarse sobre el racismo".

La Comisaria Federal de Lucha contra la Discriminación, Ferda Ataman, considera que los resultados son un claro mandato para los políticos. "En Alemania las leyes contra la discriminación son muy débiles. El estudio muestra claramente que hay que proteger mejor a las personas", exige Ataman en entrevista con DW.

