Ecuador: Noboa y González en acalorado debate presidencial

Los dos presidenciables se acusaron mutuamente de mentir y presentar cifras falsas sobre el tema de educación y salud.El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, y la postulante del correísmo Luisa González, se presentaron este domingo (23.03.2025) a un debate presidencial de cara a la segunda vuelta electoral.

Los dos candidatos presidenciales se acusaron mutuamente de mentir y presentar cifras falsas relacionadas al tema de la educación, primer eje temático del cara a cara.

"Más de 72.000 niños y jóvenes abandonaron el sistema educativo en este último año, en este Gobierno, y casi 120.000 niños y jóvenes no se matricularon", empezó diciendo González.

La candidata dijo que a los padres de familia se les está pidiendo dinero para arreglar las escuelas y colegios del país, ya que el "90 % de la infraestructura" educativa "está totalmente deteriorada".

"Tenemos siete millones de personas pobres que quieren llevar a sus hijos a las escuelas, pero como en este Gobierno no se ha arreglado las escuelas, les cobran a los padres que no tienen para comer el arreglo de la infraestructura y eso es una barrera de acceso", dijo, y agregó que las estadísticas salían de los ministerios.

Noboa le dijo que las cifras que ella estaba manejando eran incorrectas y aseguró que durante este año y medio había reabierto escuelas, inaugurado otras más y dado nombramiento a maestros.

"Noboa, no, no mienta", le contestó González a cada afirmación y defensa que hacía el mandatario, quien aseguró que la verdadera razón por la que los niños están dejando de ir a la escuela es por la "tabla de drogas del correísmo", un mecanismo que se implementó durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007 - 2017) con el objetivo de diferenciar a los consumidores de los traficantes de drogas, pero que fue derogado por Noboa cuando asumió el poder.

González le dijo que no volvería a implementar esa tabla y lo invitó a hacerse una prueba antidoping a la salida del debate, una propuesta a la que Noboa no contestó.

La candidata del correísmo también dijo que, si gana las elecciones, habrá mayor acceso a la educación y que dará a los estudiantes un desayuno escolar gratuito, pero señaló que no le dará el contrato "a la familia Noboa".

"Ningún familiar mío es accionista de El Ordeño", respondió el mandatario, en referencia a la empresa a la que se le adjudicó el contrato de desayuno escolar y que fue señalada de tener presuntos vínculos mediante una serie de empresas con parientes de Noboa.

González también reclamó al mandatario de no cumplir con las promesas relacionadas a la educación que hizo antes de asumir la Presidencia, a lo que Noboa le dijo nuevamente que estaba equivocada, pues los padres sabían que le habían "cambiado la vida a los niños".

Noboa y González se han enfrentado nuevamente este domingo en un debate de segunda vuelta de unas elecciones presidenciales, como ya lo hicieron hace un año y medio, que podría ser decisivo para el resultado final de los comicios del próximo 13 de abril.

Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados ese día para decidir si reeligen a Noboa para un mandato completo (2025-2029) o llevan al correísmo a recuperar el poder de la mano de González, que se convertiría en la primera mujer en ganar unos comicios presidenciales en la historia de Ecuador.

Tema de salud

El gobernante abogó por eliminar la corrupción dentro del sistema sanitario y hacerlo más eficiente con tecnología, a la vez que incentivar la creación de empleo mediante deducciones fiscales y promoción de la inversión extranjera.

Asimismo, Noboa aseguró haber pagado la deuda que el Gobierno tenía con el IESS y aseveró que su administración no coge el dinero de la caja de la seguridad social.

"Eso lo hizo la Revolución Fallida", dijo el gobernante en referencia a la Revolución Ciudadana (RC), el partido de la que es candidata González y que tiene como líder al expresidente Rafael Correa (2007-2017).

"Le quitó la liquidez a la caja del Seguro Social. Nosotros pagamos la deuda histórica del IESS. ¿Cómo vamos a volverlo sostenible? No con 'ecuadólares, no desdolarizándolo, sino creando empleo", señaló Noboa al acusar a su rival de querer cambiar el régimen de dolarización que tiene Ecuador desde el año 2000.

González, en cambio, acusó a Noboa de que su administración pretende elevar la edad de jubilación, si bien esto fue rechazado por el jefe de Estado.

La candidata correísta también reprochó al presidente haber reducido el número de personas empleadas en el país en 260.000 y le acusó de haber incumplido la promesa de dar pensiones con salario mínimo .

"Quince meses (en el Gobierno) y no aprendes lo que es administración pública. No has cumplido con tu oferta. Son 220.000 abuelitos que reciben menos de lo que tú les ofreciste. Si ya mentiste una vez, ¿por qué te deberían creer ahora?", se cuestionó González.

Seguidamente, González prometió crear dos millones de empleos en cuatro años y poner "gente capaz al frente de las unidades de salud".

"Mi primera medida será declarar la emergencia en la salud. Más de mil enfermos renales que han muerto y a este Gobierno no le importa", dijo González.

"Tal vez a ti no te importa, porque tú viajas en tu avión privado a Nueva York y Miami, pero al resto sí nos importa porque vamos a esos hospitales", añadió.

A su turno, Noboa preguntó a González cómo va a eliminar las mafias de los hospitales, pues aseveró que estas son sus financistas, para después enzarzarse en acusaciones sobre integrantes de sus partidos con procesos judiciales.

mg (efe, Primicias)