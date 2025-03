La drogaron con un gotero: Tiktoker acusa a su mejor amiga de facilitar abuso sexual en una fiesta

Nahjomy, una joven de 24 años originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, utilizó su cuenta de TikTok para denunciar un grave incidente ocurrido en 2019. A través de su perfil nahjomyydevora1, reveló que su mejor amiga, Saira Alí Aguirre Botello, fue cómplice de que la drogaran y abusaran sexualmente después de salir de fiesta.

El gotero azul, una señal que pasó desapercibida

Según Nahjomy, su mejor amiga, a quien no había visto en un tiempo, la invitó a una fiesta junto con su novio, Carlos Mario Cárdenas Osorio, de origen colombiano y trabajador de un gimnasio, quien las llevó al lugar en su vehículo.

La joven relató que, al llegar a la fiesta, observó cómo Carlos Mario sacaba una botella con un gotero azul, lo cual le pareció sospechoso, pero no le dio mayor importancia, asumiendo que podría tratarse de gotas para los ojos o algún medicamento.

En la fiesta, Nahjomy únicamente tomó dos cervezas. Sin embargo, después de terminar la segunda, comenzó a sentirse extraña. Recuerda haber estado bailando con un desconocido mientras su mejor amiga, su novio y otras personas en la fiesta la grababan y se burlaban de ella. Poco después, perdió la conciencia .

Cuando despertó, estaba en la parte trasera del auto del novio de su mejor amiga, quienes se detuvieron en un retén policial. En ese momento, Nahjomy intentó pedir ayuda a los oficiales, solicitando que la llevaran a su casa, pero su amiga lo impidió, asegurando que estaba borracha y que se haría cargo de ella. La joven volvió a perder la conciencia.

La fiesta que terminó en pesadilla

Al despertar nuevamente, se dio cuenta de que estaba en el auto sin ropa interior y frente a ella se encontraba Carlos Mario. Al cuestionarlo sobre el paradero de su amiga, él le respondió que ella estaba en otro lugar y que él solo había salido a comprar limones. Nahjomy notó que estaban en el estacionamiento de un supermercado, cerca de un gimnasio.

Desorientada y sin fuerzas, volvió a perder la conciencia. Cuando recuperó el sentido, intentó llamar a un amigo para pedir ayuda, pero no pudo describir claramente su ubicación. En ese momento, su mejor amiga le arrebató el teléfono, la insultó, le arrojó agua y la golpeó, mientras le decía que no hablara con nadie, afirmando que estaba loca y que no sabía lo que decía. Ambas terminaron peleando a golpes.

Reencuentro inesperado en 2025

El amigo de Nahjomy finalmente logró llegar al lugar y llevarla a casa. Al día siguiente, sin recordar con claridad lo ocurrido, sus padres le recomendaron ir a la fiscalía para presentar una denuncia, al suponer lo que había sucedido.

Durante un careo posterior, Saira Alí lloró, diciendo que lamentaba que sus padres no las dejarían verse más, a pesar de ser mejores amigas. Nahjomy, sin embargo, le expresó que no quería volver a verla, ya que consideraba que había sido cómplice del abuso sexual al que fue sometida.

No volvió a tener noticias de Saira Alí hasta 2025, cuando la vio casualmente por la calle y descubrió que trabaja en una guardería.