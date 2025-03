Compras online seguras: 7 consejos infalibles para evitar fraudes

Realizar compras online seguras no tiene precio para los consumidores mexicanos, quienes de forma –cada vez más frecuente– surten desde su despensa hasta la compra de artículos de moda, electrónicos, electrodomésticos y hasta viajes internacionales.

La firma de protección y prevención de fraudes en e-commerce Signifyd alertó que los intentos de estafas online aumentaron 47% al cierre de diciembre pasado, con una especial atención –de los estafadores– en los canales de belleza, hogar, productos de lujo y moda.

Consejos de seguridad para compra en línea

Par realizar compras de forma segura, la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) y los especialistas te recomiendan:

1. Confirma la dirección URL

Si recibiste una oferta a través de una publicidad o un enlace que te enviaron (por mail, WhatsApp o alguna red social), verifica que estés en la tienda oficial. Teclea directamente la liga o escribe en el buscador el nombre de la tienda; asegúrate que la página cuente con dicha oferta y nunca compres a través de redes publicas de WiFi.

2. Compra en páginas seguras

Verifica que en la barra de navegación o URL cuente con un certificado SSL o “https”, en lugar del tradicional “http”, seguido del ícono de un candado y la frase “es seguro”. Revisa que el nombre del dominio, logotipo de la tienda o colores de la maca no estén alterados o reporten “cambio sutiles”; que son característicos de las páginas apócrifas.

3. Verifica que estás en una tienda real

Antes de colocar los datos de tu tarjeta bancaria, verifica que el portal cuente con los datos de contacto: domicilio y/o teléfono, en los que te puedan responder en caso de que requieras alguna aclaración. Checa en algún buscador si existe la empresa en el lugar que lo indica; y cerciórate que alguien contesta en el número de teléfono o correo electrónico que colocan como referencia.

4. Revisa las políticas de privacidad

Es importante que la tienda te indique qué hará con tus datos personales y los de tu tarjeta de crédito; y si se hará responsable por el uso correcto. Es básico que el sitio cuente con un acuerdo de confidencialidad de datos personales, cuyo objetivo es garantizar la seguridad de la información

5. Checa la reputación de la tienda online

Busca referencias en redes sociales, foros y en comentarios tanto en algún buscador como de usuarios de la App (en caso de que la tenga). En Internet, todo lo que publicamos deja un rastro; y en este caso, donde vas a confiar tus datos personales a un tercero, todas las previsiones son válidas.

6. Verifica la sección de garantía

¿Cuál y cómo es la política de devoluciones o reclamos de la tienda, si la compra llega en mal estado o no llega? Algunas tiendas cuentan con certificados de garantía y otras simplemente no se hacen responsables. Considera esto, para que no tengas sorpresas a la hora de recibir tu compra.

7. Revisa si existen costos extras

Si compras en una página fuera de México, recuerda que los costos y trámites de aduana e impuestos forman parte del importe final que se cargará en tu tarjeta de crédito; por lo que es importante que los verifiques antes de completar tu compra en línea.