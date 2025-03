Denuncia en EE. UU. contra AMLO y gobernadores de MORENA por relación con narcoterroristas (segunda parte)

El empresario Sergio Carmona, conocido como “el Rey del Huachicol”, presuntamente financió la campaña de AMLO en 2018 y de varios candidatos a gobernadores de MORENA en 2021.Mientras la sociedad civil sale a las calles a poner veladoras y declara luto nacional tras el descubrimiento de los horrores de un campo de entrenamiento y "exterminio”, en Teuchitlán, Jalisco, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y miembros de su partido MORENA atacan a las víctimas y llaman carroñeros a las personas que aún conservan la capacidad de indignarse ante lo inhumano.

¿Cómo llegó México a este punto en el que el gobierno y políticos atacan a las víctimas y no a los victimarios? ¿Por qué constantemente la llamada Cuarta Transformación, encabezada por López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum, muestran más empatía hacia los narcos que hacia sus víctimas? ¿Por qué niegan los atroces crímenes que se cometen, desde los "campos de exterminio” en México hasta los laboratorios del fentanilo que cuesta la vida a miles de personas en Estados Unidos?

La respuesta es compleja. Se multiplican las acusaciones y acumulan los indicios de que el régimen actual debe a los narcos y a empresarios vinculados con los narcos, el financiamiento que les ayudó a llegar al poder en 2018 y les ha permitido ganar las gubernaturas en elecciones del 2018 hasta al menos el 2021. A cambio de ese financiamiento los gobiernos emanados de MORENA deben a sus mecenas protección e impunidad.

La denuncia presentada contra la cúpula de MORENA en cortes federales de Nueva York y Texas, y una verificación de hechos que he realizado, ayudan a entender las entrañas de esos oscuros acuerdos.

Esta semana presento en mi columna la segunda parte de pasajes del contenido de la denuncia levantada en cortes federales de Nueva York y Texas, de la cual tengo copia, y que exhiben los presuntos nexos entre la llamada Cuarta Transformación y el narcotráfico.

Ya en 2024 había escrito en este espacio sobre las investigaciones realizadas por la DEA sobre el financiamiento del Cartel de Sinaloa a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2006, y de las investigaciones que realice sobre las campañas presidenciales del 2012 y 2018, así como la campaña del gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya.

Según las pruebas que acompañan la denuncia hecha en Estados Unidos, e información paralela que obtuve, este no habría sido el único financiamiento ilegal que apoyó la llegada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) al poder.

"El Rey del Huachicol”

La tarde del 22 de noviembre de 2021 un crimen sacudió a la clase política y opinión pública de México: el empresario Sergio Carmona Angulo fue asesinado por dos sicarios mientras le cortaban el cabello en la glamorosa Barbería de San Pedro, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

De acuerdo a los mensajes telefónicos hechos ese día por el empresario, que forman parte de las pruebas entregadas en Estados Unidos, éste había dicho a uno de sus contactos: "Mañana cumplo años, si Dios quiere”.

Pero Dios no quiso. Murió horas antes de cumplir los 43 años de edad.

El asesinato de Carmona Angulo se dio en el marco de una serie de reportajes publicados en medios de comunicación que lo señalaban por tráfico ilegal de combustible y de financiamiento a campañas de candidatos del partido oficial MORENA.

Se habían publicado diversas fotos de miembros del partido, incluyendo al entonces líder nacional Mario Delgado, actual Secretario de Educación Pública, viajando en aeronaves pagadas por Carmona Angulo.

Oficialmente desde hacía años Carmona era un exitoso contratista de diversas dependencias federales y estatales, pero en realidad, la verdadera fuente de su inconmensurable riqueza era el tráfico ilegal de hidrocarburos que compraba masivamente en Estados Unidos y metía ilegalmente a México, gracias a sus contactos al más alto nivel con el gobierno federal.

Cientos de pipas hacían cotidianamente la danza de Texas a Tamaulipas y de Tamaulipas a Texas. La mayoría de las veces cruzaban las aduanas mexicanas reportando que estaban vacías cuando estaban llenas, o reportando transportar otros productos para evadir impuestos. A este combustible traficado ilegalmente de Estados Unidos a México se le conoce como "huachicol fiscal”. Era vendido a empresarios y gasolineros que tenían millonarias ganancias porque lo adquirían a un precio menor que en el mercado legal.

De acuerdo a personas relacionadas con el caso y entrevistadas para esta columna, Sergio Carmona vendía cada litro de combustible al doble de lo que pagaba en Estados Unidos gracias a esa evasión fiscal.

Se calcula que gracias a ese esquema de contrabando de hidrocarburos Carmona evadía anualmente cientos de millones de dólares. Por esa actividad era conocido como "El Rey del Huachicol”.

Contaba con tres socios imprescindibles para llevar a cabo su turbio negocio: el gobierno federal de AMLO, el Cartel del Noreste y el Cartel del Golfo.

Los dos carteles controlan la frontera entre Tamaulipas y Texas. Dejaban pasar a Sergio Carmona los cientos de pipas mensuales de "huachicol fiscal” a territorio mexicano a cambio de una jugosa cuota.

Fuentes relacionadas con el caso a las que consulté para esta columna, aseguran que el principal ingreso del Cartel del Noreste y el Cartel del Golfo, más que el tráfico de drogas o indocumentados, era lo que ganaban con el paso del "huachicol fiscal”.

Cuando alguien no les pagaba su cuota por las pipas de hidrocarburos traficadas ilegalmente, los miembros del cartel atacaban las caravanas.

La relación de esas organizaciones con Sergio Carmona se hizo simbiótica. Y con esa relación a cuestas el empresario financió diversas campañas electorales de candidatos del partido MORENA desde la campaña presidencial del 2018.

De acuerdo a la denuncia presentada en las cortes federales de Nueva York y Texas en diciembre pasado, el financiamiento ilegal de campañas políticas de MORENA por parte de Carmona "formó parte de un esquema más amplio de sobornos y comisiones ilícitas por un total de 500 millones de pesos, del cual el expresidente López Obrador tenía conocimiento”.

Carmona financió campaña de MORENA

En la denuncia a la que se tuvo acceso en versión pública, se acusa de manera específica a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y a Américo Villareal gobernador de Tamaulipas. También a AMLO.

Según el testimonio de Horacio García Rojas, socio y amigo del empresario Sergio Carmona Angulo, cuyas transcripciones forman parte de la denuncia presentada en las cortes federales de Nueva York y Texas, este implica indirectamente a otros nueve gobernadores morenistas, de los que afirma que el "Rey del Huachicol" también financió sus campañas en 2021.

Desde 2018 comenzó a salir a la luz pública la relación del Rey del Huachicol con el partido MORENA.

Ese año, cuando AMLO contendió por la Presidencia de la República, hay quienes recuerdan a Carmona Angulo con camisetas guindas haciendo proselitismo a su favor y a favor de los candidatos de MORENA en Tamaulipas, incluyendo el entonces candidato al senado, Américo Villarreal.

De acuerdo a la denuncia, Horacio García Rojas habló directamente de los hechos en cuatro ocasiones distintas entre junio y julio de 2023. En los registros de video García Rojas habla con una mujer a la que llama "Paty”. Se ignora el nombre completo de la persona y si esta persona fue quien grabó, pero por el contenido de la conversación parecería una plática de negocios.

De esas cuatro reuniones salieron los videos que son parte de la denuncia. Algunos de ellos ya habían sido filtrados a otros medios de comunicación como Código Magenta, y el periódico El Universal.

Según la parte denunciante las registraciones se hicieron conforme a las leyes vigentes de los lugares donde se llevaron a cabo, lo cual evaluarán las autoridades que han recibido la denuncia.

Horacio García Rojas narra en estos videos que él y Sergio Carmona se conocieron en 2015 en la comunidad religiosa Holly Spirit "Adoración, Comunidad, Teología y Servicio” (ACTS por sus siglas en inglés), dedicada a organizar retiros católicos enfocados en profundizar la fe y fomentar el crecimiento espiritual.

El empresario Sergio Carmona pasaba por una crisis matrimonial con su esposa Perla McDonald y Horacio presume que gracias a su influencia en Carmona este se reconcilió con su esposa.

Casi al mismo tiempo, en 2016, Horacio conoció al doctor Américo Villarreal. Ocurrió durante el periodo de transición del gobierno del priista Edigio Torres Cantú al del panista Cabeza de Vaca. Horacio era el responsable por parte del gobierno entrante (Partido Acción Nacional, PAN) de la recepción del sector salud y Américo era un subsecretario de salud del gobierno saliente (Partido de la Revolución Institucional, PRI).

El padre de Américo Villarreal, del mismo nombre, fue militante del PRI y gobernador de Tamaulipas de 1987 a 1993. En sus años de gobierno el Cartel del Golfo fue protegido en Tamaulipas.

Américo hijo, se distanció del PRI y en 2018 decidió sumarse a la causa de AMLO y apoyarlo en su campaña presidencial. A cambio López Obrador lo postuló como candidato al Senado, posición que ganó.

Aunque en 2018 oficialmente Horacio García Rojas simpatizaba con el PAN, extraoficialmente operó en Tamaulipas a favor de MORENA entregando despensas que Américo Villarreal distribuía a favor de AMLO.

"Los que financiamos las campañas fuimos también nosotros, entonces por eso somos amigos”, afirma Horacio García Rojas en su conversación registrada con "Paty” al hablar sobre la amistad de él y Sergio Carmona con Villarreal y miembros del partido MORENA.

Red de corrupción hasta Palacio Nacional

Con la llegada de AMLO al poder Sergio Carmona multiplicó sus negocios.

Por una parte con la ayuda del nuevo titular de aduanas, Ricardo Peralta, controlaba diversas aduanas para el tráfico ilegal de hidrocarburos. Su propio hermano Julio Carmona Angulo, fue designado como titular de la aduana de Reynosa, Tamaulipas.

Por otra, obtenía contratos millonarios de gobiernos morenistas sin hacer absolutamente nada. Por cada peso que Sergio Carmona y sus socios ponían en las campañas de MORENA, duplicaban o hasta quintuplicaban su inversión.

En las declaraciones de Horacio García Rojas, presentadas como prueba ante las cortes federales de NY y Texas, aparece él mostrando en su teléfono un mapa pintado de color guinda mientras habla con una persona.

"Eso son relaciones muy buenas en el país”.

En el mapa muestra los estados gobernados por MORENA en 2023, y afirma que en particular en Tamaulipas tenían negocios por 534 millones de pesos con el gobierno de Américo Villarreal.

Sus afirmaciones contrastan con los millonarios contratos que obtuvieron con esos gobiernos. Y con el contenido de las conversaciones de Sergio Carmona por mensaje de texto con diferentes personas que datan de principios de noviembre del 2021 hasta el día en que fue asesinado.

Como parte de las investigaciones que hice sobre los hechos denunciados en NY y Texas tuve acceso a dichos mensajes de texto. Algunos de los cuales ya han sido dados a conocer por otros medios de comunicación.

Tenía derecho de picaporte con Rocha Moya, después de que éste ganó las elecciones en Sinaloa el 6 de junio de 2021.

Antes de ser asesinado, Sergio Carmona y sus socios hablaban de sus reuniones con Rubén Rocha Ruíz hijo del gobernador electo. Y con Lázaro Cárdenas, Coordinador de Asesores de AMLO.

Aseguró que esos acuerdos no los definían los gobernadores, sino que la orden venía directamente de "México”, dice en un video refiriéndose al gobierno federal. "El de México, le habla al gobernador y el gobernador te habla a ti”.

Añadió que las obras públicas que conseguían él y Sergio Carmona ni siquiera las hacían ellos.

"Yo contrato una empresa que tenga el currículum perfecto, estoy de acuerdo, pero súper perfecto, técnico en todos los sentidos, y yo me gano 40 millones de pesos sin hacer nada, en un negocio. Así es, así es como se trabaja en México”, dijo el socio del "Rey del Huachicol”.

El periódico Reforma publicó que desde 2018 las empresas de Carmona obtuvieron contratos por más de 336 millones de pesos con gobiernos morenistas, la mayoría con dependencias federales.

En el testimonio grabado de Horacio García Rojas éste aseguro que él y Sergio Carmona tenían a carteles de la droga cercanos que los protegían a ellos y sus negocios.

Cita en Palacio Nacional

Busque distintas fuentes de información para verificar las explosivas declaraciones hechas por Horacio García Rojas.

Una de las personas a quien entrevisté es Edy Pintor quien fue amigo y confidente de Sergio Carmona. Al igual que en el caso de Horacio, se habían conocido en el grupo católico Holly Spirit.

Pintor es un conocido articulista en Tamaulipas. Fue uno de los primeros en destapar el Carmona Gate y en revelar la trama de corrupción que estaba tejiendo el Rey del Huachicol con miembros del partido MORENA.

Pintor reveló que Sergio Carmona Angulo entró al círculo VIP de MORENA de la mano de José Ramón Gómez Leal mejor conocido como JR, diputado local en Tamaulipas de 2010 a 2013 por el PAN y cuñado incómodo del ex gobernador panista Francisco Javier Cabeza de Vaca con quien tiene una muy mala relación. "Se odian”, afirmó Pintor.

JR es muy amigo de Andrés Manuel López Beltrán (Andy), hijo de López Obrador, actual Secretario de Organización de Morena. En 2018 fue candidato de MORENA a la presidencia municipal de Reynosa, Tamaulipas. Perdió la elección, pero gracias a su cercanía con Andy obtuvo un cargo mejor.

Tras el triunfo de AMLO en las elecciones del 2018 éste nombró a JR super delegado federal en Tamaulipas, encargado de los programas sociales. Actualmente JR es senador de Tamaulipas por el partido MORENA. Y según Edy Pintor quiere ser el próximo gobernador de la entidad.

"José Ramón lo mete (a Sergio Carmona) al coyotaje de las aduanas, eso sí me queda claro”, asegura Pintor en entrevista. "Me lo dijo Sergio, me dijo que el primer contacto quien lo ayudó mucho fue José Ramón”.

De acuerdo a Pintor durante un tiempo Sergio Carmona y JR estuvieron distanciados porque este último le debía a un cartel 5 millones de dólares.

"Andaba muy enojado (Sergio) porque se lo achacaban a él y lo molestaban los malos a él y me dijo que se los debía José Ramón. Al parecer al final meses antes de que lo fallecieran me dijo ya pagó compadre no te preocupes ya déjalo en paz”.

En 2018 Ricardo Peralta fue nombrado titular de Aduanas, y designó a Julio Carmona Angulo, hermano de Sergio, como responsable de la aduana de Reynosa.

Gracias a esa posición y a sus contactos al más alto nivel con el gobierno de López Obrador, Sergio Carmona aumentó en un gran volumen el tráfico ilegal de combustible de Estados Unidos a México.

Pintor me afirmó que en 2021 Sergio Carmona le confió que había tenido una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

"¿Alguna vez le contó haber ido a Palacio Nacional con Mario Delgado u otros?”, pregunté al confidente de Carmona.

"Si”, respondió, "el que lo llevó fue Jesús Ramírez, lo llevaron a Palacio …meter a alguien del perfil de Sergio a Palacio Nacional es muy delicado, a la oficina del presidente es algo muy delicado”.

"¿Sabe usted si habló con el Presidente (AMLO) en esa visita a Palacio?”, pregunté a Pintor.

"Sí habló con el presidente. Él (Sergio) me lo comentó”, respondió el amigo del empresario.

Estuvieron presentes en el encuentro AMLO, su vocero Jesús Ramírez, Américo Villarreal, Mario Delgado dirigente nacional de MORENA, y Sergio Carmona, según Pintor.

Pintor aseguró que otro de los funcionarios muy cercanos al "Rey del Huachicol" era el general Audomaro Martínez.

De acuerdo a una investigación que realice de 2020 a 2024 Martínez, responsable de la seguridad de López Obrador en la campaña del 2006, fue cómplice de la entrega de dinero del Cartel de Sinaloa a AMLO. Desde entonces fue otro de sus colaboradores de mayor confianza. Del 2018 al 2024 fue el director del Centro Nacional de Inteligencia.

Otros informantes vinculados al tema del "huachicol fiscal” reconfirman por separado lo que señaló Pintor. Añadieron que Audomaro ayudaba a Sergio Carmona a poner a administradores de aduana a modo para facilitarle el tráfico ilegal de hidrocarburos.

Ricardo Peralta el primer administrador de aduanas de AMLO salió en 2019 acusado directamente de actos de corrupción. Aun así en vez de ser castigado fue premiado con el puesto de Subsecretario de Gobernación.

Fue designado como responsable de aduanas Horacio Duarte, pero según la información que recabe con testigos de los hechos es el general Audomaro quien controlaba las aduanas tras bambalinas.

Al inicio de su mandato Claudia Sheinbaum nombró al general Moisés García Ochoa como director de Aduanas. Llegó con la meta de limpiar la corrupción y parar el "huachicol fiscal” que ha continuado traficando la esposa de Sergio Carmona, Perla McDonald, tras el homicidio de su esposo.

Pero como iba a tocar los intereses de un grupo político dentro de MORENA, se afirma que hubo presiones para que regresara como titular de aduanas Rafael Marín Mollinedo, amigo personal y hombre de todas las confianzas de AMLO y del grupo que se ha beneficiado del tráfico ilegal de combustible.

La DEA contacto a Sergio Carmona

En 2021 reventó públicamente que Carmona se dedicaba al tráfico ilegal de hidrocarburos y financiaba campañas electorales del partido MORENA.

El 12 de noviembre, 10 días antes de su homicidio, Benjamín Lira y Eleazar Márquez directivos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, PRD presentaron una denuncia de hechos contra el "Rey del Huachicol", su hermano Julio, y su esposa Perla McDonald por contrabando de combustibles, defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita por tráfico de hidrocarburos y por el financiamiento a campañas de candidatos de MORENA.

De acuerdo a los mensajes de texto enviados por Sergio Carmona a sus contactos, el día que lo denunciaron cambió sus números telefónicos. Por lo que escribía se notaba preocupado.

Su tensión aumentó el 16 de noviembre de 2021 cuando el periódico "24 Horas” público un reportaje señalando las inconsistencias entre los ingresos y gastos declarados fiscalmente por Carmona.

Ese mismo día se quejó del artículo en un mensaje de texto enviado a su contacto identificado como "Braulio 2”.

"Ya están los vergazos”, se lamentó Carmona.

"Tu niega todo. Aunque te encuentren confeti en los calzones di que no fuiste a la fiesta y a darle, chingamos”, le respondió su amigo. A lo que Sergio Carmona respondió con carcajadas.

Ese mismo día el "Rey del Huachicol" a través de mensajes telefónicos comenzó a enviar instrucciones a su contacto denominado "contadora” para que cambiara información sobre los socios y dirección de sus empresas.

Al mismo tiempo coordinaba con la morenista Olga Patricia Sosa, actualmente senadora por dicho partido, diferentes estrategias en medios de comunicación y redes sociales para impulsar que MORENA eligiera como candidato a su amigo Américo Villarreal.

Para ello Olga constantemente pedía fuertes sumas de dinero. Le decía que era para comprar comentarios editoriales en periódicos de circulación nacional favorables a Américo, o para golpear a sus rivales políticos.

Con ella se mantuvo en contacto hasta horas antes de su ejecución. Tenían programada una cita al día siguiente, día de su cumpleaños.

Edy Pintor afirmó que antes de su muerte Sergio Carmona le reveló que había sido contactado por la agencia antidrogas DEA, de Estados Unidos, y que le habían pedido una reunión la cual se llevó a cabo en territorio mexicano.

Un hecho que hasta ahora era desconocido y podría arrojar luz sobre el móvil de su homicidio. Su colaboración con la DEA podía poner en jaque a la cúpula de MORENA.

"Sergio era una bomba de tiempo para el gobierno de López Obrador”, me dijo Pintor en la entrevista.

Sobre sus contactos con el gobierno de Estados Unidos Carmona le dijo "que la DEA ya lo había buscado, ya había hecho acercamientos, que ya estaba platicando con la DEA…¡Por supuesto que ya estaba colaborando con la DEA Sergio! Sergio ya estaba soltando prenda por eso lo asesinaron”.

El "Rey del Huachicol” tenía miedo antes de ser asesinado

El amigo y confidente de Carmona me reveló que semanas antes de su asesinato le llamó para decirle que tenía miedo y le pidió que rezaran juntos.

"Como a los dos días me llama nuevamente y me dice: compadre traigo muchos pedos -a las seis de la mañana me llamó- nada más a ti te lo digo porque tu estas enterado de todo esto, tengo mucho miedo compadre.-Como unas tres semanas antes de que lo asesinaran me dijo ‘¿Podemos rezar un rosario compadre?' Porque él me enseñó a rezar el rosario en la iglesia en los retiros. ‘Si como no' y rezamos un rosario, fue la última vez que hable con mi amigo”.

Los últimos días antes de ser asesinado, Sergio Carmona mantuvo mucha comunicación con el contacto con la clave "Nariz” el cual era el único de sus interlocutores con el que tenía un trato agresivo: se decían mutuamente "imbécil” y "animalón”.

Por los mensajes intercambiados "Nariz” tenía contacto directo con el hijo de Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, y Sergio Carmona Angulo viajaba constantemente a Sinaloa.

Así mismo "Nariz” triangulaba mensajes entre Sergio Carmona y personas identificadas como "el señor” y "viejones”.

"El tema si es urgente. Si el señor no actúa estamos en riesgo en el pueblo. Están usando un nombre que trae rango y no sabemos quién es”, escribió Carmona a "Nariz” en noviembre de 2021 antes de su asesinato.

En ese mismo mes, en un mensaje de texto, "Nariz” pidió al "Rey del Huachicol" que le consiguiera un cargo de "jefe de estación” en Baja California o Tamaulipas para poder acercarse sin problema a los administradores de las Aduanas, o bien como agregado en San Diego o en Mc Allen.

Por el dialogo probablemente se trataba de un puesto en la Guardia Nacional, CNI o en la Fiscalía General de la República. Y aunque sabía que le podían negar el cargo dijo:

"Dile que cómo favor para ti y que él diga que fue orden de la casa grande y ya no tiene por qué dar más explicaciones”.

Una de las últimas personas con las que Sergio Carmona intercambió mensajes minutos antes de su asesinato el 22 de noviembre fue con el contacto "Nariz 2”.

A las 4:48 de la tarde "Nariz 2” le envió un video a Carmona, y este le respondió tajante: "pinches estúpidos”.

Minutos después dos hombres entraron a la barbería donde le estaban cortando el cabello y lo ejecutaron.

Continuaron los acuerdos con la 4T

En 2023, según el documento presentado en NY y Texas, Horacio García Rojas afirma que él y Julio Carmona, hermano de Sergio, aun mantenían su acuerdo con los gobiernos morenistas cuyas campañas habían financiado, y que seguían recogiendo los millonarios frutos a través de contratos.

Fuentes relacionadas con el tema del "huachicol fiscal” a quienes entrevisté para esta columna, aseguran que Perla McDonald, esposa de Sergio, se quedó con la mayor parte del control de la operación del "huachicol fiscal” que continua hasta el día de hoy.

Según lo dicho por Horacio García Rojas pensaban "invertir” en la campaña presidencial del 2024 para ser beneficiados en el siguiente sexenio. Se ignora si esto se concretó.

En 2024 revelé que el Cartel de Sinaloa había financiado las tres campañas electorales de Andrés Manuel López Obrador.

Lo que revela la denuncia presentada contra AMLO y miembros de la cúpula de MORENA en cortes federales de Nueva York y Texas, es que no fue la única organización criminal vinculada a los triunfos electorales de MORENA.

Las acusaciones contenidas en esa denuncia, en testimonios de Jocelyn Hernández y de Horacio García Rojas, y la información que recopilé para contrastar las acusaciones hechas en esta denuncia, exponen la dimensión de la acusación hecha ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos:

"El Cártel de Sinaloa, entre otros cárteles, mantiene una relación simbiótica con MORENA”. "Estos cárteles proporcionaron dinero en efectivo para financiar las campañas a la gubernatura de MORENA en Sinaloa (2021) y Tamaulipas (2022)”, afirma el texto de la denuncia presentada a los fiscales de Estados Unidos.

Esta relación de codependencia con carteles de la droga, explicaría por qué en casos como el del infame rancho de Teuchitlán, Jalisco, la plana mayor de MORENA prefiere llamar carroñera a la sociedad que aún tiene la capacidad de indignarse ante lo inhumano, cuando en realidad, los únicos que se han nutrido de los cadáveres y baños de sangre dejados por los carteles de la droga son ellos.