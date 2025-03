Eclipse solar parcial 2025: todo lo que necesitas saber para observarlo

Si eres un entusiasta de la astronomía, prepárate para un evento espectacular. El 29 de marzo de 2025, un eclipse solar parcial será visible en varias partes del mundo, incluida una pequeña área de América del Norte, Europa y Asia.

Según la NASA, este fenómeno astronómico ocurrirá cuando la Luna se interponga parcialmente entre la Tierra y el Sol, bloqueando solo una fracción del disco solar.

Eclipse parcial del sol Influirá en el horóscopo. (Imagen de Vecstock en Freepik)

¿Dónde y cuándo se verá el eclipse?

El eclipse solar parcial será visible en diversas regiones, pero no en México debido a la trayectoria de la sombra lunar. Sin embargo, se podrá observar en el noroeste de Estados Unidos, especialmente durante el amanecer, a partir de las 6:31 a.m. En Europa, el eclipse comenzará a las 10:48 a.m., y será visible en gran parte de África, el norte de Asia, y algunas áreas de América del Sur. Además, el evento se verá en los océanos Atlántico y Ártico.

eclipse solar parcial Este fenómeno astronómico se presentará el 29 de marzo de 2025 (Foto: Nasa)

¿Cómo ver el eclipse de forma segura?

Es fundamental recordar que observar el eclipse solar sin protección ocular adecuada puede dañar permanentemente la vista. Para hacerlo de manera segura, es necesario usar anteojos especiales para eclipses que cumplan con la norma internacional ISO-12312-2.

Estos anteojos no son simples gafas de sol, sino que están diseñados para bloquear la radiación solar peligrosa.

Durante los eclipses solares parciales, o incluso cuando no hay ningún eclipse, aveces se pueden ver manchas solares usando anteojo para eclipses o utilizando filtros solares seguros.

Anillo de fuego Un grupo de espectadores utiliza unas gafas especiales para ver cómo la Luna se desplaza por delante del Sol durante un eclipse solar anular, o anillo de fuego (AP Foto/Eric Gay, Archi (Eric Gay/AP)

Consejos para observar el eclipse

Asegúrate de contar con equipo aprobado para la observación solar

Nunca mires directamente al Sol sin protección adecuada, ya que incluso durante un eclipse parcial, los rayos solares pueden causar daño ocular irreversible

La NASA proporcionará más detalles sobre las mejores ubicaciones y horarios para observar el fenómeno conforme se acerque la fecha

No pierdas la oportunidad de ser testigo de este fenómeno único. ¡Marca el 29 de marzo en tu calendario y prepárate para una experiencia astronómica inolvidable!