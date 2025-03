Chofer del IPN pasará 9 años encarcelado por abusar de alumna del CECyT 8

Zenón Ismael López Cadena fue condenado a nueve años de cárcel por abusar sexualmente de una alumna del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el hombre era chofer de esa escuela; sin embargo, se hacía pasar por maestro para acercarse a las alumnas, ganarse su confianza y después hacerles peticiones de carácter sexual.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), consiguió la sentencia condenatoria en contra del hombre por lo delitos cometidos el 28 de agosto de 2018.

“En octubre de 2018 se inició la carpeta de investigación y se llevó a cabo el proceso en sus diversas secuelas por parte de la FEVIMTRA, en el que se acreditó la responsabilidad de Zenón ‘L’, acusado por el delito de abuso sexual agravado, cometido en el ejercicio de su encargo como servidor público”.

Después de analizar las evidencias presentadas por el Ministerio Público Federal, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Sur, dictó la sentencia, así como la destitución de su cargo, mientras que el monto de la reparación del daño se determinará en la etapa de ejecución de sanciones.

Alumna vive calvario tras denunciar

Melany, era alumna del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 8, “Narciso Bassols”, ubicado en al alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, cuando fue víctima de Zenón, pero no solo tuvo que enfrentarse a su agresor, sino a las autoridades del IPN que no actuaron con la prontitud necesaria.

“Me dijo que le gustaba mucho, que por eso me ayudaba, que si no podía devolverle el favor, en ese momento cierra la puerta y comienza acercarse a mí, estaba completamente nerviosa, no sabía cómo reaccionar, pero mi cabeza me decía que si gritaba nadie me iba a escuchar”.

La joven narró que el hombre la amenazó en caso de que se atreviera a denunciarlo, incluso le confesó que abusó de otras tres alumnas y a una de ellas “la cargó la chingada” porque se atrevió a acusarlo. Poco después de que presentó su denuncia fue víctima de acosó por la dirección del CECyT.

“Iniciaron los cuestionamiento de si era verdad o no, qué llevaba vestido ese día. Me pusieron a un policía a seguirme todos los días, según para cuidarme pero no sabía si de verdad era para eso. Un director fue a los salones a decir que mi caso era mentira, que no hubo ningún abuso sexual, que todo fue con mi consentimiento”.