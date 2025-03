Ciberseguridad entre la UE y América Latina: "Detectar al paciente cero"

En los "Cooperation Days" en Bruselas, se allana el camino para intensificar la cooperación en ciberseguridad entre la UE y América Latina y el Caribe. DW habló con la ministra de Ciencia y Tecnología de Costa Rica."Imaginemos la escena de un crimen. El entorno tiene que permanecer intacto hasta que llegue el servicio forense, recoja pruebas, analice cuál fue el motivo del crimen, detecte cómo fue que la persona murió”, explica a DW Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica.

En Bruselas, como invitada a los Cooperations Days (24-26.03.2025) de la Comisión Europea para presentar los avances de su país y la región en cooperación con la Unión Europea, la ministra Bogantes habla de la supercomputadora que, con apoyo europeo, específicamente de España, se va a instalar en su país.

"Se trata de ofrecer ese servicio forense a otros países de la región, solo que en ciberseguridad. Cuando hay un ciberataque, primero hay que sellar la escena del crimen, hay que saber por dónde entró el hacker o el malware; detectar las vulnerabilidades y detectar al paciente cero. Este es un servicio muy especializado en ciberseguridad que ni Costa Rica ni muchos países de la región tiene aún”, agrega la ministra costarricense.

Definir ciberdelitos

Tanto la ciberseguridad y el ciberdelito, como la regulación de la inteligencia artificial, son prioritarias en la agenda de la cooperación europea, en este caso con América Latina y el Caribe. En ese contexto, Costa Rica es para la UE un interlocutor clave: ostenta la presidencia rotativa de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y también la vicepresidencia de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología y del Grupo de Trabajo sobre Inteligencia Artificial de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según fuentes de la Agencia Europea para la Cooperación en Justicia Penal (Eurojust), es imperativo afianzar la cooperación con los países de América Latina y el Caribe, pues, a estas alturas, la posibilidad de acción de un juez de un país solo es nula.

En este sentido, según Eurojust, se ha acrecentado la cooperación birregional y se ha avanzado a pasos agigantados. Acuerdos con Brasil, Argentina, Colombia están ya rubricados y en camino están otros con Costa Rica, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Panamá. Definiciones conjuntas de cibercrímenes y su tipificación son la base de dimensión internacional de la cooperación.

En cuanto a los problemas con el cibercrimen, la ministra Boyantes ejemplifica: "Hasta el momento, si un hacker penetra un sistema operativo, pero no hace daño, no roba, ni borra información, no se penaliza. Hay que compararlo como si cuando el ladrón entra a su casa, pero no se llevó nada. ¿No hay que acusarlo de crimen? Sí. Estamos trabajando en la tipificación de la vulneración”.

La base de este trabajo es la Convención sobre el Delito Cibernético (2001), impulsado por el Consejo de Europa y conocido como el Convenio de Budapest. Uno de los últimos desafíos de ese convenio -al que entretanto se han adherido Costa Rica, México, Chile, Colombia, República Dominicana, Perú, Panamá y Ecuador-, es obtener evidencia electrónica que puede estar almacenada en jurisdicciones extranjeras.

Según Eurojust, en este momento, desde Europa, se presiona por tener ese convenio suscrito con la mayor cantidad de países para poder tener fiscales de enlace y datos operativos y personales para un intercambio sistemático. Estandarizar la regulación de la inteligencia artificial es, según Eurojust, un imperativo.

Costa Rica también en este terreno va a la delantera. "Somos uno de los cuatro países de América Latina y el Caribe que cuentan con una estrategia en este campo y la OEA nos apoya. En la OCDE ahora estamos desarrollando un toolkit, una caja de herramientas, y abogamos por que no se circunscriba a los países miembros de la OCDE”, afirma la ministra Bogantes. De América Latina, solamente Chile, Colombia, México y Costa Rica son miembros del "club de los países ricos”.

No solo para países ricos

"Nos importa mucho que el toolkit no se quede solo en la OCDE. La estrategia incluye uso y malos usos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en cuanto a la injerencia en elecciones: el crimen de fraude electoral ya está tipificado, lo que falta de incluir es en ese delito la IA como herramienta”, afirma la ministra costarricense.

Basándose en experiencias solidarias -como con el ciberataque a los ministerios de Costa Rica en 2022 y a las entidades públicas de Colombia en 2023-, la ministra Bogantes ve abonado el terreno para una cooperación birregional en este sentido. "La disponibilidad de la UE de cooperar con la región está”, sigue la ministra costarricense, y pone el ejemplo de su cooperación tanto con Estonia como con España y Portugal.

"Estonia es un país nuevo que apostó por la digitalización desde el comienzo. España y Portugal han avanzado en la digitalización del Estado. Con los tres hemos cooperado con buenos resultados”, agrega, mirando con optimismo a la cumbre entre la UE y América Latina y el Caribe donde estos temas estarán en la agenda.

"Latinoamérica debe aprovechar la oportunidad de escoger de entre los 27 países miembros de la UE el que mejor se adapte a su realidad para cooperar en digitalización, inteligencia artificial y ciberseguridad”, concluye.

(ms)