Esto respondió Citlali Hernández Mora sobre el desafuero de Cuauhtémoc Blanco

Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de la Mujeres, expuso varios argumentos acerca de la solicitud de desafuero contra el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. El pasado 25 de marzo, el exfutbolista se presentó a la Cámara de Diputados bajo el apoyo de diputadas de Morena.

Citlali Hernández, ¿a favor o en contra de Cuauhtémoc Blanco?

Durante la tarde del martes 25, Cuauhtémoc Blanco se defendió ante la denuncia por tentativa de violación presentada por su media hermana. En la Cámara de Diputados recibió el apoyo de integrantes de Morena bajo los gritos “¡No estás solo!”, aunque más adelante la solicitud fue desechada.

Ante estas eventualidades, la titular de la Secretaría de la Mujeres compartió su opinión sobre el tema en su cuenta personal de X. En su post priorizó la investigación para señalar o no la posible corrupción de la Fiscalía General de Justicia de Morelos en el caso del exgobernador.

“Toda denuncia debe ser investigada a profundidad y no podemos seguir ignorando y solapando que las fiscalías no integren de forma correcta las carpetas de investigación (...) Me parece reprobable que en la discusión pública se esté dejando de lado a una posible víctima y que la discusión se centre en un posible desafuero”, especificó Citlalli Hernández.

En primer lugar, denunció que el caso se enfoque en el desafuero y no en la víctima. Por otro lado, recordó al exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien fue destituido el pasado 6 de febrero y a quien calificó como “acusado de cubrir feminicidas”.

Por último, pidió que la participación del nuevo Fiscal de Morelos aporte claridad en el caso, con el fin de combatir cualquier violencia contra las mujeres.

“Hoy hay un nuevo Fiscal en Morelos y confiamos en que en éste y en otros casos se revisen las omisiones señaladas, se investigue a profundidad y no se deje jamás a ninguna mujer sin respuesta justa y legal”, concluyó.