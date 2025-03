Descubre por qué la UIF descongeló las cuentas bancarias de Inés Gómez Mont y su esposo

Inés Gómez Mont vuelve a ser tendencia en redes sociales. Esta vez, la conductora está en el ojo del huracán porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descongeló sus cuentas bancarias a pesar de que sigue prófuga de la justicia. ¿Cuáles son las razones? Esto dice la ley.

¿Por qué la UIF descongeló las cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo?

La presentadora de televisión, quien lleva años prófuga de la justicia tras ser acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero junto a su esposo, Víctor Álvarez Puga, ha vuelto al centro de la polémica. La UIF descongeló las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de la pareja, al considerar que el bloqueo no cumplió con los requisitos legales establecidos .

La UIF puede descongelar la cuenta bancaria de una persona acusada de actividades ilícitas bajo ciertas circunstancias legales, de acuerdo con los términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la Ley de Instituciones de Crédito.

Esto ocurre cuando no se cumplen los requisitos para mantener la medida de manera legal o cuando existe una orden judicial que lo dicta, como fue el caso de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga.

La UIF puede descongelar cuentas bancarias por estas razones

Entre las razones por las que la UIF puede descongelar las cuentas bancarias de una persona acusada de actividades ilícitas se encuentran los siguientes puntos:

Cumplimiento de los plazos legales

La UIF no puede mantener las cuentas congeladas de forma indefinida sin una resolución judicial. Si el proceso judicial no avanza o no se presentan pruebas suficientes, puede ser necesario el descongelamiento de la cuenta.

Falta de pruebas suficientes

Si, después de una investigación, no se encuentran pruebas que vinculen al titular de la cuenta con actividades ilícitas, la UIF puede decidir descongelar la cuenta.

Resolución judicial

Si una autoridad judicial determina que no existen motivos suficientes para mantener el bloqueo de la cuenta, puede ordenar su descongelamiento.

Cumplimiento de sanciones administrativas

El descongelamiento también puede proceder si el titular de la cuenta cumple con condiciones impuestas por la ley, como el pago de multas o la regularización de su situación fiscal.