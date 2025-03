Miles de palestinos vuelven a protestar contra Hamás en Gaza

En distintos puntos del enclave, y al grito de “¡queremos a Hamás fuera, paren la guerra!”, ciudadanos han exigido la salida del grupo islamista del poder.Miles de palestinos se manifiestan este miércoles (26.03.2025) en diferentes puntos de Gaza en unas protestas inauditas contra el régimen de Hamás y por el fin de los ataques israelíes, que ya se han cobrado más de 50.000 vidas. Los manifestantes gritaban eslóganes en contra del movimiento islamista, solo un día después de una protesta similar en Beit Lahia, en el norte del territorio.

"¡Ya está bien, queremos a Hamás fuera!", "¡paren la guerra!", "¡queremos recuperar nuestras vidas!" o "¡queremos nuestra libertad!" son algunos de los eslóganes que corearon los manifestantes, que han protestado al menos en dos puntos del norte del enclave.

Estas protestas se producen tras unas ocurridas este martes por la tarde en distintos puntos de Gaza, las primeras tan multitudinarias desde que comenzó la guerra de Israel contra Hamás, que gobierna 'de facto' el enclave palestino en un ambiente de represión, guerra, bloqueo israelí de alimentos y ayuda humanitaria y creciente pobreza.

"Váyanse”

"¡Hamás, detengan la guerra y váyanse! Dejen el poder en Gaza a cualquier entidad que se haga cargo", dijo a la agencia española EFE un manifestante de unos 30 años en una protesta de cerca de un centenar de personas en Shujaiya. "Han matado a nuestros hijos, han destruido nuestras casas, han arruinado nuestras vidas. Nosotros y nuestros hijos hemos muerto de hambre. No podemos más", continuó.

Como este joven, otros criticaron que el liderazgo de Hamás se encuentra en la diáspora, en Qatar o Jordania, mientras que son ellos los que pagan las consecuencias del 7 de octubre, de la ocupación y de las guerras israelíes que ha sufrido el enclave desde 2008. "Si los que están en el extranjero creen que somos resistentes, no lo somos. No cuenten con nuestra resistencia. No podemos más con la guerra”, instó el mismo joven.

En la protesta de Beit Lahia, de más de dos mil personas, los manifestantes coreaban frases como "¡queremos vivir!" o "¡Hamás, fuera!", y algunos instaban a la Yihad Islámica a ser el primer grupo en irse de Gaza. El Fatah, el movimiento del presidente Mahmud Abbas, instó el sábado a Hamás, su rival, a dejar el poder y advirtió que, si no lo hacía, "la batalla que se avecina conducirá al fin de la existencia de los palestinos".

DZC (EFE, AFP)