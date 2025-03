Surge Lady Caza Fortunas: alertan por denuncias falsas contra propiedades en CDMX

Nuevamente la Ciudad de México es escenario de un caso de denuncias falsas por parte de una mujer en contra de un hombre bajo el cobijo de las leyes que apoyan a este sector de la población, se trata de Lady Caza Fortunas.

Y es que personas cercanas al caso alertaron que se trata de una mujer de nombre Alma Aguilar Cabrera, quien acusó sin pruebas a su exesposo Guillermo de diversos delitos, como violencia física, emocional, económica y sexual, a pesar de que se trata de un adulto mayor con enfermedades terminales.

Aseguraron que estas denuncias falsas de la señora se dan como una medida de presión y chantaje para que su expareja le transfiera un departamento de alto valor que se localiza en la capital del país.

Familiares del adulto mayor puntualizaron que Alma Aguilar Cabrera antes de casarse con Guillermo conoció de la estabilidad económica del hombre, quien llevó una vida de mucho trabajo y estímulos económicos.

Evidenciaron que la pareja acordó en su momento casarse bajo el régimen de bienes separados, el cual establece que los cónyuges mantienen sus patrimonios separados, así como su administración. Subrayaron que la pareja no tuvo hijos en común y Guillermo ya contaba con su patrimonio.

“Tiene múltiples enfermedades, hipertensión, un problema neurológico, conocido como el síndrome de piernas inquietas, y a consecuencia de las secuelas del covid en 2024 fue diagnosticado con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor conocido como EPOC en grado muy grave, en fase terminal con solo el 27% de funcionamiento pulmonar”, precisó un familiar cercano.

Tras este diagnóstico en 2024, Guillermo fue víctima de presiones por parte de su entonces pareja Alma Aguilar Cabrera, quien con vejaciones, maltratos, humillaciones y violencia verbal, le exigía que pusiera a su nombre el departamento en el que vivían.

“Si no pones la casa a mi nombre, el día que te mueras tus hijos me van a venir a sacar a patadas y yo no estoy dispuesta por nada a estar cuidando a un pinche viejito enfermo, por lo que prefiero divorciarme y tu encárgate de eso, ya que no voy a gastar un centavo en la demanda. - le dijo ella hace unos meses”.

— Testigo