VIDEO: Veterinaria sobrevive a robo masivo de autos a manos de cártel en Sinaloa

A través de la plataforma TikTok, una veterinaria habitante de Culiacán confesó su experiencia al presenciar el interrumpido robo de su automóvil, cuando se encontraba manejando, por parte de supuestos sicarios de un cártel en Sinaloa. Aunque el acto delictivo no se concluyó, al narrar el terror que vivió se viralizó para entender la situación actual en el estado.

“Voy a vivir todos los días con ese pánico”, narra mujer de Culiacán

La usuaria, cuyo nombre en TikTok es @amylovelesss_, es habitante de Culiacán, Sinaloa, y trabaja en el área médica, en el turno de la noche. Su cuenta está dedicada al rescate de animales, y contó en uno de sus últimos videos el momento donde tuvo contacto con sicarios del cártel, en el instante que le exigieron su automóvil, cuando se encontraba en camino a su trabajo.

“Me tocó en un semáforo. Varias personas armadas pues están quitando autos y me tocó ver cómo se lo quitaban a una persona y yo estaba detrás de ellos. Se acercaron a mi carro, obviamente me abrieron la puerta y me dijeron que me bajara y yo reaccioné rápido. Les dije claró que sí, que me iba a bajar”, empezó a contar.

La mujer en cuestión expresó su preocupación y su miedo en el momento del intento de robo, pensando en su familia y en sus mascotas. Sin embargo, los sicarios la dejaron ir al percatarse de su bata y al saber que era médico.

“Una de las personas me vio que traía mi bata y me dijo ¿eres médico o eres doctora? No recuerdo. Y yo rápido le dije: sí, soy médico, voy a mi trabajo. No podía ni mover los pies (...) Y me dijo: vete, vete. Me cerró la puerta de mi carro y me dejó ir", recordó.

La mujer terminó de contar que se alejó del sitio y el pánico con el que vive desde aquel instante. Hasta el momento, las autoridades del estado no han confirmado si el acto delictivo fue realizado por miembros de un cártel en Sinaloa. Sin embargo, esta situación se inserta en el contexto actual, en la pugna entre las facciones del cártel y los constantes enfrentamientos y desapariciones.