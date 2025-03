Aranceles a los automóviles: se acerca el próximo golpe de Trump

El 3 de abril, el Gobierno de Washington impondrá altos aranceles a la importación de automóviles que no se hayan fabricado en Estados Unidos. Esto golpeará duramente a los fabricantes alemanes.Otra vez cambió de opinión: Donald Trump había amenazado varias veces con aumentar hasta un 25 por ciento los aranceles aduaneros a la importación de automóviles y vehículos ligeros no fabricados en Estados Unidos. Pero, recientemente, tomó distancia de sus palabras y dijo que no habría aranceles "para productos específicos”.

Ahora vuelve a dar marcha atrás: a partir del próximo jueves (3.04.2025), entrarán en vigor los elevados aranceles para automóviles importados. El presidente estadounidense no descartó aplicar aranceles también a otros sectores, como, por ejemplo, la industria farmacéutica.

¿El tiro por la culata?

Donald Trump afirmó que los aranceles generarían ingresos adicionales por valor de 100.000 millones de dólares. Paul Ashworth, un economista de Toronto, Canadá, estima que esa suma será menor, de "casi 50.000 millones de dólares”, escribió en el sitio web Capital Economics.

A corto plazo, según Ashworth, los aranceles harán subir los precios. Si los fabricantes estadounidenses se sienten obligados a aumentarlos, "los vehículos nuevos podrían convertirse en un artículo de lujo”. Los consumidores conservarán sus automóviles "por más tiempo, lo que aumentaría los precios de los automóviles usados y las autopartes, así como los servicios de los talleres de reparación de automóviles”, explicó el experto.

Duro golpe para Porsche

En cualquier caso, estas son malas noticias para la industria automovilística alemana. Para Volkswagen, Mercedes, BMW y Porsche, EE. UU. es el mercado más importante, junto con China. Si las cosas van mal en el extranjero, esto afectará profundamente a los fabricantes de automóviles locales.

Los aranceles adicionales de Trump podrían acabar con alrededor de una cuarta parte de las ganancias operativas previstas para Porsche y Mercedes para 2026, calcula Bloomberg. Para mitigar el impacto, es posible que los fabricantes tengan que aumentar los precios o trasladar más producción a EE. UU.

Porsche, que lucha además contra la caída de las ventas en China, podría verse incluso aún más afectado, con el agravante de que los concesionarios de Porsche en EE. UU. dependen completamente de las importaciones, ya que no tiene fábricas allí.

En 2024, EE. UU. importó automóviles desde Alemania por casi 25.000 millones de dólares, según cifras oficiales estadounidenses, pero ahora, los aranceles amenazan con reducir significativamente las ganancias de los fabricantes alemanes, además de afectar a proveedores de autopartes como Bosch y Continental.

Los mercados reaccionan

Las acciones de Porsche, Mercedes y BMW perdieron cerca de un cinco por ciento en la bolsa de Fráncfort. Volkswagen AG, que posee la mayoría de las acciones de Porsche, y entre cuyas marcas también se incluyen Audi y Lamborghini, cayó alrededor de un cuatro por ciento.

El índice bursátil alemán DAX, el MDax de medianas empresas y el índice líder de la eurozona, EuroStoxx50, también cayeron más de un uno por ciento el jueves (27.3.2025).

Fabricantes de automóviles, alarmados

La presidenta de la Asociación de la Industria Automotriz Alemana (VDA), Hildegard Müller, reaccionó con palabras muy claras: "Los aranceles son una señal fatal para el libre comercio basado en reglas”. Müller añadió que las tasas representan "una carga significativa, tanto para las empresas como para las estrechamente entrelazadas cadenas de suministro globales de la industria automotriz". También destacó las consecuencias negativas, especialmente para los clientes, no sólo en Alemania, sino también "especialmente en EE. UU."

Por su parte, el presidente de la Asociación Federal de Mayoristas, Comercio Exterior y Servicios (BGA), Dirk Jandura, dijo a la agencia Reuters que su asociación revisará sus ya pesimistas expectativas de exportación: "Ahora las corregiremos significativamente a la baja". Y afirmó: "Trump inició esta guerra comercial unilateralmente y sobre la base de acusaciones falsas". Jandura pidió que la Unión Europea que adopte contramedidas claras: "Estas deberían incluir también una reacción al papel dominante y abrumador de las empresas digitales estadounidenses en Europa".

Monika Schnitzer, la presidenta de los "sabios economistas” de Alemania, un consejo de expertos en la materia que asesora al Gobierno alemán, también considera que la UE "naturalmente tiene que entrar en negociaciones con el Gobierno de Estados Unidos. Pero no haciendo concesiones, sino amenazando a su vez con contra aranceles y contramedidas”.

"Los efectos en la economía en su conjunto serán manejables, pero serán aún mayores en las regiones y sectores afectados. En cualquier caso, la incertidumbre aumentará enormemente y eso solo ya dañará la economía", afirma Schnitzer.

Pero ahora, sin embargo, es hora de esperar, señala: "Aún no se puede decir con certeza si los aranceles anunciados se impondrán realmente en esta forma y cantidad. Porque seguramente habrá negociaciones al respecto", prevé la experta.

