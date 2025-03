Elisa Loncon en Bruselas: "En la lengua mapuche hay vínculos espirituales"

Elisa Loncon es la primera no europea en recibir el premio Coppieters a la diversidad cultural. En Bruselas, DW conversó con la que fuera la presidenta de la Convención Constitucional de Chile."Vengo de la ciudad de Traiguén, que viene de la palabra mapuche 'txayenko'. Aunque la traducimos como 'cascada', en realidad ese término no existe en español. 'Txayenko' incluye el respeto a los humedales. Si desaparece esa palabra, ya nadie va a poder hacerle la ceremonia", cuenta a DW Elisa Loncon, lingüista chilena y expresidenta de la Convención Constitucional de Chile.

La política mapuche está en Bruselas para recibir el premio de la Fundación Coppieters, que distingue el trabajo por la diversidad cultural, la paz y la autodeterminación en Europa.

"El camino que me ha traído hasta aquí pasa por amar las herencias que nos dejaron nuestras comunidades. Hablo de los pueblos indígenas de Chile, de los del continente americano, también de los grupos no reconocidos aquí en Europa. Aunque somos negados, existimos", agrega Elisa Loncón.

La voluntad de las minorías

Antes de ella, solamente europeos habían recibido el galardón. El último, Anders Eriksson, ministro del Parlamento de Aland, archipiélago y región autónoma del mar Báltico, que pertenece a Finlandia, pero cuyos habitantes se sienten suecos. Otros han sido premiados por su defensa del galés, el corso, el escocés. También recibió la distinción Carme Forcadell, poco antes del controvertido referéndum separatista en Cataluña (2017).

"Somos naciones sin Estados, regiones y territorios con visiones propias, pero absorbidas por dimensiones geopolíticas o por imposición de lenguas", explica a DW Ana Miranda, eurodiputada que prefiere denominarse gallega, no española. En cuanto a Elisa Loncon, Miranda resalta su defensa del mapudungún y su lucha por el derecho de su pueblo al agua y a la tierra.

¿Nadie es profeta en su tierra?

"Defendemos la lengua, pero no es una lucha culturalista, se entiende desde el territorio, nuestra lengua está en interdependencia con nuestras tierras, en la lengua mapuche están los códigos espirituales de vínculo con la tierra", sigue Elisa Loncon. Cabe recordar que algunas de estas reivindicaciones tuvieron cabida en la propuesta de una nueva Constitución para Chile, que fue rechazada.

A diferencia del movimiento separatista catalán, Elisa Loncon subraya que los mapuche y los otros pueblos originarios no planteaban ni separación ni un Estado independiente dentro de Chile. "En la propuesta de la Convención Constitucional, se abría el espacio al diálogo para que podamos decidir sobre la educación de nuestros hijos, sobre nuestro territorio y su naturaleza, sobre cómo guardar nuestro patrimonio. Somos pueblos originarios que existíamos antes del Estado chileno", dice Elisa Loncon, subrayando la vocación pacífica de la mayor parte de su pueblo. "Tanto hemos sido un pueblo de diálogo, que tenemos 46 acuerdos firmados con el Gobierno chileno y 60 con España, durante la colonia", apunta.

Investigadora, escritora y activista, la política mapuche ha estado en las listas de mujeres más influyentes del Financial Times, de la revista Time y de la BBC. Ahora es premiada por la fundación belga que reconoce su labor pacífica a favor de las minorías.

¿Por qué este premio en Bruselas y no en Santiago? "Eso tiene varias lecturas", responde Elisa Loncon. "Una de ellas es que aquí hay una preocupación por la participación de sectores minoritarias que allá no hay. Pero si nosotros, los pueblos originarios, podemos dialogar con Europa, también podemos dialogar allá", agrega.

En este sentido, la política mapuche explica que uno de los factores del fracaso de la propuesta de Constitución que incluía derechos para los pueblos originarios es el "colonialismo asentado en una visión única de la nación, la falta del reconocimiento de nuestra existencia".

Con todo, cabe recordar que la creación de esa Convención Constituyente fue el resultado de un gran estallido social entre el 2019 y el 2020 en Chile. "El proceso fue muy interesante y tejimos alianzas con los movimientos sociales, con los partidos progresistas, con las feministas. Pero, una vez que perdimos, todos nos abandonaron y volvieron a alianzas anteriores", explica Loncon.

"Unidos en la diversidad"

En una Unión Europea que tiene 24 lenguas reconocidas como oficiales y que tiene la promoción y preservación lingüística como patrimonio, idiomas como el catalán y el galés no han entrado al panteón; no obstante, sí se permiten en las comunicaciones con las diversas delegaciones de la UE en los países del bloque comunitario.

"No existe un solo mundo en francés o en español, existen muchos mundos. La hegemonía lingüística debe terminar, porque no genera convivencia. Y aceptar la diversidad y la diversidad lingüística no quita que todos seamos humanos y aspiremos al bienestar y la convivencia pacífica, también en Wallmapu", concluye Loncon.

