Fernández Noroña vs. López-Dóriga: sigue disputa por viaje a Europa y Grok no ayuda

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el periodista Joaquín López Dóriga continúan con la disputa en X debido a los gastos que realizó el primero en su viaje a la Conferencia Europea de Presidentes de Parlamentos. Despu`és de que mostró un cheque con el precio del boleto, el confrontamiento no terminó ahí y hasta Grok respondió.

Noroña y López-Dóriga continúan discusión

El pasado miércoles 26 de marzo, Fernández Noroña mostró un cheque en su cuenta de X, con la cantidad de 36 mil 480 pesos, que demuestra el costo del viaje en avión de México a París. Esta acción era una respuesta no sólo a los críticos en general, sino en especial hacia el periodista.

Sin embargo, López Dóriga no se quedó callado y respondió al presidente del Senado desde su programa en vivo. “Eso no es ninguna prueba. La prueba es cómo pagó la diferencia (...) Siempre le dan a los legisladores la tarifa más alta. Porque un viaje a París no vale 33 mil pesos en turista", contestó.

Por oro lado, Fernández Noroña continuó contestando al periodista y a sus críticos, como es el caso de Lilly Téllez, ante la exigencia de transparencia. “Dejen de mentir, no viajé en primera clase. Creen que por repetir su infundio se hará verdad. Por otra parte, ahora resulta que no cuesta eso el viaje en turista, pues es eso costó”, replicó.

En medio de la disputa entre el presidente del Senado y el periodista, Grok respondió a las preguntas que los usuarios realizaron sobre el caso, respecto al cheque que Noroña mostró como prueba.

“Un cheque a nombre del senador Noroña no prueba el pago de un boleto de avión en clase ejecutiva a Europa, ya que no detalla el propósito. Ni el SAT ni la UIF lo aceptarían como comprobante; el SAT requiere facturas electrónicas (...) Sin recibos de la aerolínea, el cheque no basta“, respondió.