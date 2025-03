Tráfico el jueves 27 de marzo por marchas y rodadas en CDMX; revisa las rutas alternas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dio a conocer la Agenda de Movilizaciones, en la que para este jueves 27 de marzo, se esperan algunas movilizaciones y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), por lo que llamó a los habitantes de la capital a tomar sus precauciones.

¿A qué hora y en dónde habrá marchas este jueves 27 de marzo?

COLECTIVO “HASTA ENCONTRARLOS CIUDAD DE MÉXICO”

Abordarán un transporte para trasladarse a continuar con la brigada de búsqueda de personas desaparecidas en inmediaciones de la zona del Ajusco, en la Alcaldía Tlalpan

Hora: 06:15

Lugar: Estación “Chabacano”, de las Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) Calz. San Antonio Abad s/n., Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc

REFUGIO PARA PERSONAS MIGRANTES “CASA TOCHAN - NUESTRA CASA”

Exigen justicia y reparación del daño para las familias de las víctimas fallecidas y para los sobrevivientes del incendio ocurrido en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo de 2023

Hora: 08:00

Lugar: Palacio Nacional Plaza de la Constitución s/n., Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

COORDINADORA COMÚN CONTRA EL PORRISMO Y LA REPRESIÓN

Evento “Muraleada de Teuchitlán a Gaza. Hay Memoria y Esperanza”, para exigir un alto al genocidio en Palestina y las desapariciones forzadas en México, lo anterior en el marco de la conmemoración del 49º. aniversario del “Día de la Tierra Palestina”

Hora: 11:00

Lugar: “Islas” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Av. Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Escolar s/n., Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán

MESA CANNABICA CIUDAD DE MÉXICO

Llevarán a cabo un mitin y actividades informativas para exigir respeto al libre derecho de la personalidad y la salud; así como a favor del uso lúdico y medicinal de la cannabis

Hora: 12:00

Lugar: Plaza Cándido Mayo Eje Central Lázaro Cárdenas y Lorenzo Boturini s/n., Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc

USUARIOS DEL PARQUE “ÁGUILAS - JAPÓN”

En rechazo al proyecto para la construcción de una Unidad de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (UTOPÍAS) dentro del parque, debido a la falta de información clara acerca de los objetivos y el impacto de dicho proyecto, ya que consideran que no responde a las necesidades reales de la comunidad y que, por el contrario, podría poner en riesgo las áreas verdes

Hora: 16:45

Lugar: Parque “Águilas Japón” Calz. De las Águilas y Rómulo O’Farril s/n., Col. Las Águilas 1ª Sección, Alc. Álvaro Obregón

CONGRESO POPULAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Solicitan la desincorporación de la reserva territorial para ser utilizada para la construcción de vivienda a beneficio de los más necesitados

Hora: 09:00

Lugar: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) Av. Nuevo León No. 210, Col. Hipódromo, Alc. Cuauhtémoc

MADRES Y PADRES DE LOS 43 ESTUDIANTES NORMALISTAS DESAPARECIDOS EN AYOTZINAPA, GUERRERO

Exigen al Estado Mexicano, verdad, justicia y cárcel para los responsables involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas

Hora: 11:00

Lugar: Secretaría de Gobernación (SEGOB) Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA No. 4 “VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA”

Exigen la destitución de funcionarios que presuntamente utilizan y protegen grupos de choque, con la finalidad de debilitar la organización estudiantil, ante los próximos cambios de director del plantel y de directora general de preparatorias

Hora: 12:00 ç

Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

CIUDADANOS INDEPENDIENTES

Solicitan la regularización de los predios ubicados en Pedro Moreno No. 154 y 156 y Mosqueta No. 154, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc; así como en Eduardo Molina No. 403, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Venustiano Carranza

Hora: 13:00

Lugar: Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco

LOCOS POR LAS MOTOS CIUDAD DE MÉXICO

Rodada nocturna “Rol Exótico”

Hora: 20:00

Lugar 1: Parque “Iztapasauria” (Calle 71 No. 1, Col. Santa Cruz Meyehualco, Alc. Iztapalapa)

Hora: 20:30

Lugar 2: Monumento “Cabeza de Juárez” (Av. Guelatao s/n., Col. Ejército de Oriente Indeco II, Alc. Iztapalapa)

Hora: 21:00

Lugar 3: Gasolinera PEMEX (Calz. De la Viga No. 44, Col. Esperanza, Alc. Cuauhtémoc)

LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR MÉXICO 2025

Hora: 08:00

Lugar: Campo Marte

Fecha: Del 27 al 30 de marzo del 2025

PROCESO DE ADMISIÓN ESCOLAR 26/1

Hora: 08:00

Lugar: Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Col. Zacatenco

Fecha: 18, 19, 20, 21 de marzo 2025

CARNAVAL 8 BARRIOS

Hora: 09:00

Lugar 1: Barrio San José, alcaldía Iztapalapa

Lugar 2: Barrio San Ignacio, alcaldía Iztapalapa

Lugar 3: Barrio Santa Bárbara, alcaldía Iztapalapa

Lugar 4: Barrio la Asunción, alcaldía Iztapalapa

Lugar 5: Barrio San Pedro, alcaldía Iztapalapa

Lugar 6: Barrio San Pablo, alcaldía Iztapalapa

Lugar 7: Barrio San Lucas, alcaldía Iztapalapa

Lugar 8: Barrio San Miguel, alcaldía Iztapalapa

Fecha: 04, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 de marzo y 06 de abril de 2025

Alternativas viales en CDMX hoy jueves 27 de marzo

El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la SSC han anunciado algunas alternativas viales para quienes transitan por las calles y alcaldías de la Ciudad de México el día de hoy; en Publimetro México te las compartimos.

Por trabajos de mantenimiento en la Línea 1 del Metro, se implementan desvíos en Av. Arcos de Belén desde Dr. Andrade hasta Balderas en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que OVIAL recomienda tomar como alternativas viales:

Avenida Hidalgo, Avenida Juárez, Eje 1 Poniente, Doctor Río de la Loza, Cluadio Bernard y Eje Central Lázaro Cárdenas

Continúa cerrada la circulación en Alejandro Dumas entre Horacio y Presidente Masaryk, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, por manifestantes

Arquímedes y Mariano Escobedo.

Cierre de carriles en Av. Horacio desde Calz. General Mariano Escobedo hacia calle Torcuato Tasso con dirección al Poniente.

Av. Homero.

Afectada la circulación por obras sobre Av. del Imán a la altura de Privada de Arboleda al Poniente.

Anillo Periférico.

Afectada la circulación por bache sobre calle Frambuesas pasando Begonias, col. Nueva Santa María, Alc. Azcapotzalco

Av. Plan de San Luis.

Reducción de carriles sobre 5 de Febrero y Diagonal 20 de Noviembre, por obras.

Calz. San Antonio Abad.

Afectados dos carriles a la circulación de Bucareli de Lucerna a Barcelona, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, por obras de reencarpetamiento.