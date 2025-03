Máximo Bravo sigue en la lucha por dar a conocer su caso: “Tengo miedo de que me quieran callar para siempre”

Han pasado alrededor de cinco meses desde que Máximo Bravo dio a conocer su denuncia por abuso sexual en contra de su propia madre, la académica Leticia Leal Moya; en su último video en Tiktok publicado en el mes de febrero, el joven dijo temer por su seguridad, ya que los ataques por alzar la voz no han cesado.

“Ya lo he dicho en internet que ella ha abusado sexualmente de mí y aún así se me quiere callar y ahora me quieren bajar todas las cuentas de internet. Y pues pensando en eso de que me quieren desaparecer internet, en este momento estoy preocupado por mi seguridad”.

Asimismo, Bravo Leal aseguró que su miedo surgió por el poder que su madre ostenta y es tal que logró desaparecer la denuncia que él presentó ante la Fiscalía General de Justicia de Jalisco: “Tengo miedo por mi seguridad porque mi mamá desapareció la denuncia que estaba en fiscalía, que puse para demostrar que ella abusó sexualmente de mí y la desapareció en fiscalía”.

“No pienso dejar de luchar”

En otra parte del video, el joven compartió que tiene miedo de que lo quieran desaparecer con ayuda del juez Edgar Tello y el abogado René Ramos. “Tengo miedo de que me quiera desaparecer físicamente y, o sea, en vez de quererme callar un momento nada más, quererme callar para siempre”.

Pese a que tiene miedo de lo que le pueda suceder, “aún así no pienso dejar de luchar, no pienso dejar esto de lado porque me quieren volver a callar”. Además mencionó que lo que le está pasando ahora, “no quiero que le pase a otro adolescente, niño o niña que esté buscando justicia como yo, pero no se le quiere escuchar”.

Finalmente, Máximo Bravo responsabilizó de lo que le pueda suceder a su madre, Leticia Leal Moya, al juez Edgar Tello Arcos del juzgado séptimo de lo familiar de Jalisco, a Ricardo Villanueva, rector general de la Universidad de Guadalajara y a su abogado René Ramos, “porque me quieren callar y tengo miedo de que me quieran callar para siempre, pero aún así no pienso dejar de luchar a pesar de todo”, concluyó.