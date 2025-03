La población callejera (quienes subsisten en la calle utilizando recursos propios y precarios para satisfacer sus necesidades) ha ido en aumento en la Ciudad de México, pues de 2021 a 2024 la estimación de integrantes de dicho sector pasó de mil a mil 120 oficialmente;sin embargo, el flujo de migrantes los últimos meses, hizo que además de habitar las alcaldías del centro de la ciudad, esta población se extendiera a zonas periféricas.

La situación se ha agravado con la llegada de migrantes, ya sea por deportación o en busca del sueño americano, lo que ha generado un problema público que autoridades capitalinas no han atendido.

Esto lo confirma la Asociación Civil El Caracol, la cual desde hace más de 30 años promueve el acompañamiento psicoeducativo y la defensa de derechos humanos para personas que habitan el espacio público, ya que desde la pandemia por el covid-19 vieron un aumento constante de la población callejera; ahora —los últimos años— ya encuentran migrantes en situación de calle, mismos a los que les brindan atención en salud y psicológica, estos se concentran cerca de las terminales de autobuses.

No obstante, Gustavo Alonso Barrios, educador de El Caracol, mencionó que la cifra de personas que viven en las calles de la Ciudad de México –que brinda el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias– es inexacta, debido a que dicha población se mueve por toda la capital del país, por lo que resulta difícil contar a cada uno de ellos, “también depende mucho de los horarios, depende mucho de las actividades y también qué consideran (Gobierno) población de calle”.

En entrevista con Publimetro , el educador de El Caracol agregó que los migrantes que son parte de la población callejera, permanecen en la Ciudad de México por un lapso corto, debido a que su principal misión es llegar a los Estados Unidos para acceder a una mejor vida. Ellos consiguen trabajos –sobre todo en la zona centro– para poder solventar sus gastos diarios, y al mismo tiempo ahorrar para poder ingresar a la Unión Americana. No obstante, su estadía en la calle pasa por diversos problemas, desde discriminación hasta una vida digna.

“Estos datos son inexactos (censos) sobre todo porque –en temas metodológicos– es muy difícil poder concentrar a la población en un censo particular, contarlos uno por uno (...) ellos se van moviendo por toda la ciudad. Entonces los censos pueden ser un poco confusos o pueden no representar la realidad como es y tener cifras más bajas. Vemos que cada vez hay más gente en la calle y que vive con diversas problemáticas que tal vez no se han atendido porque justo los censos son tan bajos que por eso no atienden a una minoría”.

Gustavo Alonso Barrios dio a conocer que la población callejera se concentra en zonas en las que puedan desarrollar alguna actividad económica para subsistir; expuso que El Caracol ha encontrado más gente vivienda en las calles de:

Sin embargo, afirmó que cada vez se ve más población callejera –aunque en menor cantidad– en las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, zonas de la Ciudad de México en las que hace años no era tan ‘común’ encontrar a gente viviendo en la calle, misma que necesita apoyo del Gobierno.

Durante un recorrido de activación de El Caracol en la zona centro de la Ciudad de México, Publimetro pudo constatar los problemas generales que tiene la población callejera, ya sea por la adicción que tiene hacia las drogas o por las malas condiciones de vida, pues presentan varias quejas en su salud, como descalcificación de los huesos o dolores de estómago y de muelas (la mayoría por adicciones), situación que es atendida –con previo consentimiento– por la Asociación Civil, que los ayuda a sacar cita con el médico.

Aunado a ello, Gustavo Alonso Barrios lamentó que la población callejera sufra de violencia, a las cuales han estado sujetas históricamente, cómo: la discriminación, estigmatización, violencia física y violencia a partir de las instituciones, por ejemplo, los retiros forzados o la limpieza social. “Es decir, cuando la ciudad ve que no hay una buena imagen con la población, pues lo que buscan es quitarles del espacio en donde se encuentran, ya sea a través de la fuerza, que vengan con policías con Sebien”.

“Entonces esto es una constante, el tema de que los agredan, el tema de que los discriminen, que no les dejen o les nieguen los servicios públicos (en el IMSS), que no los dejen acceder a temas, por ejemplo, de salud solamente porque están sucios o porque vean que no tienen las condiciones para ese momento, que las personas no puedan incluirse en un trabajo, que no puedan llegar a un espacio laboral digno, porque les faltan sus documentos de identidad o por la misma estigmatización que viven”.

— Gustavo Alonso Barrios