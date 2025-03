¿Dónde residen los diamantes en bruto de la Bundesliga?

Eintracht Frankfurt y Stuttgart acogen a las futuras promesas del fútbol alemán, pero hay más equipos con grandes talentos.Cuando se piensa en estrellas futbolísticas, normalmente la mirada se dirige a jugadores cuya trayectoria los ha convertido en figuras indispensables de sus plantillas.

No hace tanto tiempo que se hablaba por estas redes de Mats Hummels o Thomas Müller – formados en la cantera del Bayern Múnich-, de Manuel Neuer – crecido en la cantera del Schalke 04-, de Julian Brandt –con sus primeros pasos vistiendo la camiseta de las abejas del Borussia Dortmund-, o de Joshua Kimmich -el cual arrancó desde el Stuttgart y el Bayern. Todos ellos son en la actualidad parte indiscutible de sus combinados locales, además de haber representado a la selección absoluta en la mayoría de los casos.

Tras esa calidad incuestionable, todo jugador tiene un origen y unos primeros pasos, cultivado en canteras o equipos con menor presupuesto, pero que saben potenciar sus cualidades, las cuales usan para pisar con fuerza la primera línea del fútbol profesional.

Novatos que apuntan alto

En este sentido, el panorama actual de Bundesliga rebosa optimismo si se mira hacia el talento que surge cada temporada. De hecho, hay ciertos jugadores que bien podrían ocupar titulares muy pronto por su calidad y protagonismo. Se trata de Can Uzun y Finn Jeltsch. Ambos forjaron su talento en la segunda división alemana, concretamente en el FC Nürnberg, y ahora se enfrentan cara a cara en dos clubes de Bundesliga: Frankfurt y Stuttgart. Con una media de edad de 24,7 años y 25 años respectivamente, son los dos equipos más jóvenes de esta temporada de Bundesliga.

Can Uzun, de 18 años, 9 meses y 13 días, ha encontrado su lugar en Frankfurt, sumando ya 4 goles y una asistencia en sus últimos 12 encuentros ligueros. Solo Omar Marmoush, un ya ex del Frankfurt, y Hugo Ekitiké lo superan en goles esa temporada. Del jugador turco-alemán se comenta que ha revitalizado el juego ofensivo de las águilas. No obstante, en el esquema de juego de Dino Toppmöller, Uzun pasa más por un comodín, un jugador desestabilizante saliendo desde el banquillo, aunque otros lo ven más como delantero de un once inicial.

El joven delantero tiene por compañero otro de edad similar, Jean-Mattéo Bahoya, quien con 19 años, 4 meses y 14 días es otro de los destacados jóvenes extremos de las águilas. El francés marcó su único tanto en el último partido liguero contra Bochum, su primer gol en la Bundesliga, con el que además estableció un nuevo récord al alcanzar una velocidad máxima de 37,16 km/h, según un análisis del portal Kicker.de.

Finn Jeltsch, con 18 años, 6 meses y 29 días, llegó al Stuttgart durante el parón invernal. El central alemán ha ganado el 63 por ciento de sus duelos con el conjunto suabo en los cinco partidos disputados, jugando además los noventa minutos contra un rival como el Bayer Leverkusen, y disputándole la titularidad a un robusto como Jeff Chabot.

Un segundo talento del Stuttgart es Justin Diehl. El extremo izquierdo ha disputado 9 partidos bajo las ordenes de Sebastian Hoeness, anotando una diana. También ha jugado con la selección alemana sub-19, con un rendimiento arrollador: 22 goles en 32 partidos, seguidos de 12 tantos y nueve asistencias en 19 encuentros en la Regionalliga con el Colonia.

Clubes con plantillas muy jóvenes

A inicios de cada temporada, las miradas se posan en las jóvenes figuras que podrían destacar en cada conjunto. En la pasada campaña, Aleksandar Pavlović and Maximilian Beier irrumpieron con fuerza en el panorama de Bundesliga. Mientras, en la actual campaña, además de los talentos de Eintracht y Stuttgart, también hay otros nombres propios que siguen trabajando en su mejor versión, puliendo sus habilidades.

Hay equipos que han apostado siempre por la juventud para dotar a su juego de un estilo dinámico y fresco. Un ejemplo es el RB Leipzig o el Bayer Leverkusen. De hecho, los jugadores más jóvenes del actual campeonato están bajo la batuta de Marco Rose con los toros rojos: Faik Sakar, con 16 años, 10 meses y 23 días, y Viggo Gebel, con 17 años y 8 días.

Otros que también aglutinan juventud son el Augsburgo, con Noahkai Banks, quin acaba de cumplir la mayoría de edad, seguidos por Almugera Kabar y Julien Duranville, del Borussia Dortmund, con 18 años y 4 meses ambos.

El centrocampista Assan Ouédraogo, con 18 años, 5 meses y 24 días, se convertía en julio de 2024 en jugador del Leipzig tras un paso brillante por el Schalke 04, donde hizo historia por partida doble: convertirse en el jugador más joven en disputar un partido oficial con el equipo del Ruhr -con 17 años y 80 días -y, además, ser el goleador más joven de un equipo que ha visto disputar a grandes estrellas como Mesut Özil o Leroy Sané. Todo un logro.

Otro centrocampista que ha impresionado a aficionados y cazatalentos es Paul Wanner. Con 16 años y 15 días se convirtió en el debutante más joven en la historia del Bayern Múnich. Ahora, cedido por el club bávaro al Heidenheim, el joven de 18 años ya sabe lo que es marcar en Bundesliga, con 3 tantos en 24 partidos, e incluso en competiciones europeas, con 1 gol en la Conference League. Pese a que la situación no es placentera para el Heidenheim -actualmente penúltimo en liga-, se reconoce el talento de Wanner, potenciado por su técnico Frank Schmidt, del que se le conoce por una reputación fuerte, de sacar lo mejor de esos diamantes en bruto.

No hace tanto que por estas páginas se hablaba de Florian Wirtz o Jamal Musiala como diamantes en bruto. Ahora sus nombres resuenan en el panorma futbolístico mundial. No es de extrañar que a estos nombres se les unan otros aquí mencionados y que juntos puedan formar una nueva generación de profesionales que marque el fútbol alemán de la próxima década.

