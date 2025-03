Expresidente panameño Martinelli podrá asilarse en Nicaragua

"Me han hecho una condena política, soy totalmente inocente y (...) ahora me dan esta sorpresa que estamos analizando", dijo Ricardo Martinelli al referirse al anuncio del gobierno panameño. (Imagen de archivo: 04.05.2024)

El exgobernante muitimillonario, condenado por corrupción, lleva más de un año refugiado en la embajada nicaragüense en Panamá.El gobierno de Panamá otorgó el jueves (27.03.2025) un salvoconducto para viajar a Nicaragua al expresidente Ricardo Martinelli, quien se asiló hace poco más de un año en la embajada de ese país con el fin de evadir una condena de prisión por blanqueo de capitales.

Martinelli, empresario multimillonario de 73 años que gobernó Panamá de 2009 a 2014, se refugió en la misión diplomática el 7 de febrero de 2024, antes de emitirse una orden de captura para que cumpliera la pena de 10 años y ocho meses de cárcel.

El canciller panameño Javier Martínez-Acha anunció a la prensa que el exmandatario podrá viajar "prontamente" a Nicaragua y precisó que el salvoconducto, pedido por el gobierno de Daniel Ortega, rige desde este jueves con "vigencia improrrogable" hasta el 31 de marzo.

"Este asilo se reconoce y el salvoconducto se otorga por causas estrictamente humanitarias pues le permitirá (...) continuar su defensa en condiciones más favorables que las actuales", dijo el funcionario.

Martinelli, amigo del presidente José Raúl Mulino, podrá "acceder, en libertad, a tratamiento ambulatorio que mejore significativamente su calidad de vida", agregó el canciller, al referirse a problemas de salud que el magnate dice padecer.

Decenas de periodistas montaron guardia en las afueras de la embajada de Nicaragua, en el norte de la capital, adonde llegaron los abogados para evaluar con Martinelli si abandonará el país.

"Me han hecho una condena política, soy totalmente inocente, y me han perseguido políticamente. Ahora me dan esta sorpresa que estamos analizando", afirmó Martinelli, en un video difundido en X.

Mulino, que llegó al poder impulsado por la popularidad del empresario, dio el salvoconducto tres meses después de quejarse ante Nicaragua porque el exmandatario ha sido muy activo políticamente desde la embajada, incumpliendo las normas del asilo.

