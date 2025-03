Cero Desechos en América Latina: ¿realidad o utopía?

Cada 30 de marzo se celebra el Día Cero Desechos cuya edición este año está enfocada en el sector textil. Este y el resto de rubros presentan un desafío en la región, pero algunas iniciativas ya están en marcha. El sector textil genera 92 millones de toneladas de residuos textiles en el mundo, según datos de Naciones Unidas. Mientras la producción de ropase multiplica, la duración del uso de prendas se reduce. Por este motivo, el Día Cero Desechos, que se celebra cada 30 de marzo, este año está dedicado al objetivo de "cero desechos en la moda y el textil”.

"Es una oportunidad clave para reflexionar sobre el impacto de nuestro consumo en el planeta y promover modelos de producción y consumo más sostenibles", asegura a DW Jordi Pon, Coordinador Regional del Programa de Productos Químicos y Contaminación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para la Oficina para América Latina y el Caribe.

"Pensar en cadenas de valor textil, construcción, orgánico, neumáticos, plásticos, cartón… nos incentiva a desarrollar innovaciones económicas, sociales, ambientales y nos desafía a que estas soluciones alcancen escala y generen cambios sistémicos", apunta a DW Marcela Mondino, Directora Programática Fundación Avina.

"Uno de los mayores desafíos para la región es la gestión de residuos sólidos, como la industria textil", destaca Pon. "Además, la infraestructura limitada para el reciclaje y la falta de tecnologías adecuadas dificultan el tratamiento de materiales complejos como plásticos, textiles y residuos electrónicos", lamenta.

"Actualmente, más del 40% de los residuos generados en el continente terminan dispuestos inadecuadamente, o bien en vertederos informales a cielo abierto, o bien directamente arrojados en descampados", recuerda a DW Luis Miguel Artieda Aramburu, Director estratégico de Latitud R.

¿Avances tímidos?

A pesar de todo ello, "la región está dando pasos importantes al impulsar estrategias de economía circular, fortalecer políticas públicas y fomentar la participación activa de la sociedad civil", considera Pon. "Ya se identifican casos innovadores que avanzan en este sentido, desde emprendimientos a la incorporación en empresas", complementa Mondino.

Para Artieda, se trata de una cuestión de priorización. "Aunque un 50 % de los residuos que se generan son potencialmente reciclables, los países que más reciclan en la región alcanzan apenas un 10 % de tasa de reciclaje", lamenta. La ausencia de incentivos regulatorios, infraestructura y la falta de un sistema efectivo de separación en la fuente son algunos de los factores que explican esta situación, según el director estratégico de Latitud R.

"Superar estas barreras requiere fortalecer los marcos regulatorios, promover la innovación tecnológica y fomentar modelos de negocio basados en la reutilización y la revalorización de materiales" añade, por su parte, Pon.

"A pesar de estas dificultades, existen más de dos millones de recicladores de base en la región. Este colectivo es el responsable de más del 50 % de todo lo que se recicla, pero, no son reconocidos ni remunerados adecuadamente por los sistemas de gestión de residuos", lamenta Artieda. No obstante, existen algunas excepciones. "Colombia, Argentina y Brasil no solo reconocen formalmente, sino que remuneran económicamente la labor de los recicladores y recicladoras de base", subraya el director estratégico de Latitud R.

"La Estrategia de Economía Circular para Textiles al 2040 en Chile refleja un enfoque que combina políticas públicas, participación del sector privado y sensibilización ciudadana para reducir el impacto del sector textil en el medio ambiente", resalta, por su parte, el vocero de la ONU, como otro avance destacado en la región.

Inclusión como parte de la solución

Para Marcela Mondino, directora programática de la Fundación Avina, no se puede concebir el objetivo de cero desechos sin incorporar la inclusión como parte del desarrollo de modelos de producción y consumo. De este modo, aboga por "una economía circular que resuelva los desafíos de sustentabilidad ambiental, al tiempo que genera oportunidades para las comunidades vulneradas y las pequeñas y medianas empresas".

Un ejemplo de ello es Hilanda, una iniciativa argentina creada hace cinco años como respuesta a la inquietud de su impulsora sobre cómo hacer frente a los residuos textiles. "Desde siempre usé las estrategias heredadas de mi abuela: nada se tira, todo se transforma. Un pantalón, para ella luego sería un delantal, y eventualmente una agarradera o un guante de cocina. Descartar un pedazo de tela era algo rarísimo", explica a DW Verónica Ravarotto, presidenta de la Asociación Civil Humanidad Colaborativa. "Tomando ese concepto hogareño, formé un equipo con el que buscamos que los descartes de la producción industrial o los textiles post-consumo sigan siendo parte de algún proceso productivo", agrega.

En la misma línea se desarrolla Ecocur. "Nace de unir dos ideas: poder reciclar masivamente neumáticos fuera de uso y poder fabricar productos que puedan ser comercializados", dice a DW Sebastián Maffei, fundador y director de esta empresa paraguaya, que ha tenido que lidiar con varias dificultades. "Que tenga aceptación local y regional y culturizar a las personas sobre la correcta disposición final de este material", pone como ejemplo.

"Todavía persiste cierta resistencia al uso de materiales recuperados, reciclados o no vírgenes, lo que dificulta que soluciones realmente circulares ganen terreno frente a las prácticas tradicionales", coincide Mariana Robano, socia directora de ReAcción, una iniciativa uruguaya que toma los residuos de obra como escombros, metales y plásticos para crear nuevos productos.

"Este tipo de soluciones no solo resuelven problemas ambientales, sino que abren oportunidades económicas, generan empleo, mejoran la eficiencia y contribuyen al cumplimiento de compromisos climáticos", asegura a DW la también ingeniera ambiental.

