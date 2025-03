Dinamarca critica el "tono" empleado por EE. UU. en Groenlandia

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, respondió a las críticas sobre Groenlandia formuladas por el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, durante su controvertida visita a la isla ártica.Dinamarca "no aprecia el tono" empleado por el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que criticó la supuesta inacción de Copenhague en la isla autónoma de Groenlandia, declaró el sábado (29.03.2025) el ministro danés de Relaciones Exteriores. "Estamos abiertos a las críticas pero, para ser sincero, no apreciamos el tono en el que fueron formuladas", dijo Lars Løkke Rasmussen en un video en inglés en la red X. "Así no es como se habla a sus aliados cercanos, y sigo considerando que Dinamarca y Estados Unidos son aliados cercanos", añadió.

En su controvertida visita el viernes en la única base militar estadounidense en la isla ártica, Vance estimó que Dinamarca "no ha hecho un buen trabajo para garantizar la seguridad de Groenlandia". "Han invertido poco en la población de Groenlandia y en la arquitectura de seguridad de esta increíble y hermosa masa continental llena de gente increíble", añadió Vance. "Así no es como se habla a aliados cercanos", protestó hoy Rasmussen.

"El acuerdo de defensa de 1951 ofrece a Estados Unidos muchas posibilidades para tener una presencia militar mucho más fuerte en Groenlandia. Si es lo que ustedes quieren, hablémoslo", respondió el ministro danés en referencia al texto que regula la presencia estadounidense en la isla. En 1945, Estados Unidos tenían 17 bases e instalaciones militares en Groenlandia, con miles de soldados, recordó. "Podemos hacer más, mucho más en el marco actual", agregó.

La base de Pituffik, en la costa noroeste de Groenlandia, es una parte importante de la infraestructura de defensa antimisiles de Washington, ya que su ubicación en el Ártico la sitúa en la ruta más corta para los misiles disparados desde Rusia hacia Estados Unidos. Este vasto territorio de 57.000 habitantes, casi el 90% de ellos de la etnia inuit, dispone de autonomía dentro de Dinamarca, que conserva competencias en diplomacia, defensa y política monetaria y suministra una ayuda anual que representa un 20% del PIB de Groenlandia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repitió el viernes que necesitan a Groenlandia porque es "muy importante" para la seguridad internacional.

