Protestan en Perú contra extorsiones del crimen organizado

Los estudiantes, docentes y los padres de familia salieron a las calles para exigir al gobierno tomar medidas para frenar las extorsiones que afectan a varios gremios y unos 500 centros educativos privados.Representantes de colegios privados y padres de familia se concentraron este viernes (28.03.2025) en el centro de Lima para protestar contra las extorsiones y el crimen organizado que ha puesto la mira en unos 500 colegios particulares de la capital peruana, y para exigir al gobierno acciones inmediatas a favor de los estudiantes.

La presidenta de la Asociación de Promotores de la Educación Inicial, Gianina Miranda, explicó a EFE que acudían a la protesta en la plaza San Martín "muy preocupados por el crecimiento exponencial de la criminalidad" y de la "ola de extorsiones", que ha llegado al punto de que las amenazas son "a través de fotos de tus familiares, fotos de quienes viven en tu casa".

"Es increíble cómo no hay un control y el grado de afectación para los estudiantes", expresó Miranda, quien agregó que "son 500 escuelas que ya vienen siendo extorsionadas".

La representante educativa señaló que los colegios privados han contratado seguridad particular para sus locales, porque la presencia policial es insuficiente, dado que "igual tiran la bomba y vuelan la puerta".

"No hay estrategias de gestión por parte del gobierno central, ni coordinación, ni articulación con el gobierno local", expresó Miranda.

Recordó que el año pasado intentaron reunirse con el ministro de Educación, Morgan Quero, para explicarle la situación de inseguridad en las escuelas privadas, pero que este funcionario no les hizo caso ni les escuchó.

Miranda dijo que no quieren más "a esos ministros que no solucionan, pareciera que estuvieran del lado de la delincuencia, porque son meses que venimos exigiendo lo mismo y no encontramos respuesta".

Artistas y otros ciudadanos también protestan

La extorsión es un delito que ha aumentado en el último año en la capital y afecta a todo tipo de gremios. Hace dos semanas, un famoso cantante de cumbia fue asesinado en Lima después de que su banda fuera extorsionada, lo que provocó que el Gobierno peruano declarase en emergencia Lima y la vecina provincia del Callao.

Pese a la cifra de centenares de colegios afectados, la Policía ha indicado que tiene 28 denuncias formales, por lo que el ministro de Educación, Morgan Quero, ha pedido a los colegios denunciar la extorsión para articular soluciones con el Ministerio del Interior.

Los alcaldes de los distritos más afectados piden voluntad política para corregir esta situación y, entre las peticiones de las familias, resuena que miembros de las Fuerzas Armadas resguarden colegios, así como establecer un toque de queda para motos.

En paralelo a la protesta de los colegios, otra marcha de artistas y ciudadanos se dirigió este viernes hacia el Ministerio del Interior para exigir igualmente medidas urgentes contra las extorsiones que están sufriendo los profesionales dedicados al arte.

La cantante Dina Páucar declaró a Canal N que se sienten "totalmente abandonados" por las autoridades, pues reciben amenazas y no pueden trabajar en paz.

La artista se quejó de la "insensibilidad" de las autoridades y les pidió que "amen un poco más a su país" porque la población están marchando contra la criminalidad.

mg (efe, El Comercio)