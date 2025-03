Un eclipse parcial es visible hoy en medio hemisferio norte

La Luna tapará hasta el 93% del Sol, aunque no llegará a oscurecer el cielo. Los expertos recomiendan no mirar nunca directamente al Sol.Este sábado (29.03.2025) se podrá observar un eclipse parcial de Sol que será visible en Estados Unidos, norte del Océano Atlántico, parte del Ártico, Groenlandia, norte de Rusia, gran parte de Europa y noroeste de África: durará menos de cuatro horas y, como en otras ocasiones, hay que protegerse los ojos para poder mirarlo.

El eclipse durará en total menos de cuatro horas (entre las 09:50 y las 13:43 CET), comenzará en el norte del Océano Atlántico (Marruecos y Mauritania) y acabará en el Ártico y en el norte de Siberia (Rusia). El eclipse parcial es el primero del año pero el decimoséptimo de este siglo.

"Los primeros continentales que lo verán serán los habitantes de Mauritania y Marruecos, y los últimos los del norte de Siberia", indicó a AFP Florent Deleflie, astrónomo del Observatorio de París-PSL. En su punto máximo, la Luna cubrirá alrededor del 90% del disco solar, pero no será suficiente para que el cielo se oscurezca. La mejor vista será desde el noreste de Canadá y Groenlandia en el momento cumbre, a las 11:47 CET.

Nunca hay que mirar al Sol directamente

Los eclipses ocurren cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean. Cuando ese alineamiento es perfecto, la Luna bloquea completamente el disco solar, creando un crepúsculo inquietante, como en el de hace un año, visible desde América del Norte. Pero eso no sucederá durante el eclipse parcial del sábado, que en cambio transformará al Sol en una media luna. "La alineación no es lo suficientemente perfecta como para que el cono de sombra toque la superficie de la Tierra", explicó Deleflie.

A simple vista, no se percibirá ninguna diferencia. Es imprescindible tener unas gafas especiales para eclipses y comprobar que están en perfecto estado. "El más mínimo defecto en la superficie de las gafas, si no son nuevas, incluso un agujero microscópico, puede provocar quemaduras en el ojo", advirtió el astrónomo.

Y es que, aunque sea un eclipse parcial, nunca hay que mirar al Sol directamente, a simple vista o con gafas de sol. Tampoco a través de cámaras o vídeos, telescopios o prismáticos que no estén preparados para ello y no dispongan de los filtros solares correspondientes. Tampoco debe observarse con filtros no homologados para la observación segura del Sol, y en ningún caso con placas de radiografías.

Este año, además, habrá un eclipse total de Luna que será visible en gran parte del mundo, el 7 de septiembre, y uno parcial de Sol, el 21 de septiembre. Para el 12 de agosto de 2026 los expertos anuncian un eclipse solar total, visible en Islandia, el norte de España y partes de Portugal.

lgc (afp, efe)