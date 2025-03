Líder paramilitar sudanés reconoce la retirada en Jartum

Mohamed Hamdan Dagalo, líder de las FAR, habló de un "repliegue estratégico" y promete sin embargo que regresarán, descartando cualquier negociación. "La guerra no ha acabado", dijo.El líder del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti, reconoció este domingo (30.03.2025) que han "dejado" Jartum, la capital de Sudán, ahora controlada por el Ejército sudanés, pero prometió que regresarán y cerró la puerta a negociaciones. "La guerra no ha terminado", insistió.

"Les aseguramos que hemos abandonado Jartum pero, por la voluntad de Dios, volveremos. Volveremos más fuertes, más poderosos y victoriosos, si Dios quiere", indicó Hemedti en un mensaje de voz publicado en redes sociales. En ese clip de audio, que dura unos 4 minutos y publicado con motivo de la fiesta del Aíd al Fitr (que pone fin al mes sagrado musulmán de ramadán), afirmó que "en estos últimos días, hubo un repliegue estratégico" de sus fuerzas, "una decisión táctica tomada por el liderazgo y el comando de operaciones, una decisión colectiva".

Se trata de las primeras palabras de Hemedti después de que el pasado miércoles, el líder militar sudanés, Abdelfatah al Burhan, declarara Jartum "libre" de la manos de los paramilitares, que ocupaban la capital sudanesa desde prácticamente el inicio de la guerra entre las partes beligerantes, el 15 de abril de 2023.

Sudán, un empobrecido país del este de África, lleva en guerra desde entonces, cuando fracasaron las negociaciones entre las FAR y el Ejército para integrar a los paramilitares en la institución castrense. Tras casi dos años de guerra, decenas de miles de personas han muerto y más de 12 millones se han visto desplazados en medio de una grave crisis humanitaria, según la ONU. Después de un año y medio acumulando derrotas, el ejército del general Abdel Fatah al Burhan empezó a finales de 2024 a recuperar terreno por el centro del país hacia Jartum.

lgc (efe, afp, rtr)